第5波疫情下，老朽殘軀雖未中招，之不過已經患上嚴重嘅躁鬱症，精神經常恍惚，明知呢個「講咗算」嘅「傳聞正苦」已係「狼來了」嘅至佳教材，可惜人性好跟風，而港人向來至怕「執輸行頭，慘過敗家」嘅基因深種，更何況「全民強檢」講到似層層，春寒料峭，又提早放「暑假」，庸官亦七情上面，講到全民強檢正籌備，期間不排除實施「禁足令」！要言之，說話曖曖昧昧，引起社會一片恐慌！

掃貨喇！仲等？於是，但見人潮洶湧，又再將超市大多數貨架清零，彷彿此刻不搶，明天立刻餓瓜咁款！老朽都唔知港人咁驚飢餓，當年內地「傷痕文學」寫飢餓，唔知有幾多人讀過，如果冇，點解驚成咁，好似此刻唔搶一包米、一盒蛋、一箱杯麵，明天一禁足，就要「易子而食之」咁鬼悲壯！

各位，咪以為老朽誇張吖，有師奶仲話要買多一個大雪櫃，好塞滿各式肉類！依家全民強檢胎死腹中，政府全力谷針，買多咗個雪櫃嘅師奶，睇怕發夢都彈起：我要個雪櫃清零，點解食極仲有3磅牛扒、4磅雞翼、5磅羊扒、10磅豬扒？

政府又話如果疫情喺未來一個月冇反彈，將會喺4月21日分3個階段放寬社交距離措施，首階段將開放晚市堂食至晚上10時，最多4人一枱，老朽為之雀躍，以WhatsApp預約老友記唔好掛住見孫仔，4人一枱出來一聚，晚飯後打番八圈以防腦退化，否則屆時老伴都認唔到就該煨咯！誰知一眾老友記嗤之以鼻：成個月後嘅事，咁快約定盞嘥鬼氣，「777」嘅嘢隨時會變！「暫緩」強檢，遲啲隨時又忽然變成「最恰當時機」。民無信不立，果然！可憐市民已成驚弓之鳥，難怪港鐵車廂內常見舉止失常嘅人，老朽都認同下屆政府要成立精神健康局！