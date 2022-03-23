聯合國對《世界人權宣言》的詮釋，注重的是一個最基本的生活權利，宣言的第25條說明：「每個人都有權享有足以保障自己、家人健康和福祉的生活水平，包括醫療保健」。

新冠疫情下，筆者深信每位香港市民的「健康」和「安全」是最重要的人權。第5波疫情下每天的確診人數以萬計，累計死亡人數超越六千大關。醫療系統崩潰，醫療物資和人員短缺，市民在染疫後無法接受正式的治療，要居家隔離，大大增加了感染家人的風險，嚴重威脅家人享有健康生活的權利。此外，連食材、藥物和生活日用品供應也缺乏。

對「人權」的理解，就是可以獲得醫療保健，生病時可以接受治療，在生命終結時可以有尊嚴地離去的權利。可是在疫情下，連這最基本的人權都被侵犯了。在這最無助的時候，是誰挺身為香港提供醫療、護理物資和人員，食材、藥物和生活必需品，保護了港人的基本人權？事實勝於雄辯：國家主席上月發出命令，要傾盡人力物力，維護香港市民的生命健康。幾天之內，迅速集中了資源，召集了醫護專家去支援香港。

首先，內地派出流行病學和重病監護專家代表團來港，就強化香港的抗疫戰略和降低感染、發病和死亡率等方面提供及時而實用的建議。其次，內地全面支持提升香港的檢測能力，通過派遣流動檢測車和醫療護理專業人員來港，大大提升了抽樣和檢測能力。第三，內地協助香港建設方艙醫院和社區隔離治療設施，利用設施大大減低病毒的傳播能力。第四，中央還為香港市民捐贈了N95、KN95口罩、快速抗原檢測試劑盒和中成藥等醫療用品。最後，也照顧到我們的食材和必需品，通過集中轉運點的跨境貨運、恢復鐵路貨運和擴大水路運輸，確保香港食材和生活必需品的供應穩定，穩住大局。

其實內地也有着各自的抗疫任務，深圳、吉林省等地都有爆發。然而祖國卻把香港放在優先處理清單，向香港提供總值9億元人民幣的物資，來自國家醫院的醫護放下手上工作來港為市民服務，大大提高了香港隔離、測試、治療和協調抗疫能力。心理上，面對逆境最怕是求助無門，而國家在這關鍵時刻提供各項支援，對於港人來說絕對是雪中送炭。

筆者上周在聯合國人權理事會第49屆會議邊會上，以市民、4個孩子的父親和醫療專業人士的身份，就疫情下香港的人權狀況以及中央政府如何幫助港人抗擊疫情和挽救生命而發言。筆者本着醫療專業人士的良知，把香港在第5波疫情下眾多市民失去性命、求醫無門的慘況，和中央通過支援香港而保護了港人基本生活和要求生命健康的基本人權，作出了陳述。在這關鍵時刻，國家的支援：醫生和護士來了，口罩、食材和日常生活必需品都來了，這些都是擺在眼前不爭的事實。