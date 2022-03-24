產評：俄烏滿月仍膠着　通脹糧荒殺埋身

俄烏開火至今剛滿月，惟兩國仍未有求和之意，烏克蘭有歐美力撐，俄國形勢非但比想像中差，還面對歐美發動全面經濟戰，軟實力受重創。本來，一場東歐戰爭，不致於會動搖全球經濟發展之根本，可俄烏掌握全球大量金屬礦產和糧食資源，持久衝突將激化全球通脹，糧價飆升，各地都會受衝擊，再加上東西對立，意味國際地緣政治從此不平靜，直把經濟推向大蕭條邊緣！

其實，眼前通脹危機，背景是各大央行這些年實施超寬鬆貨幣政策造成。見到美國的通脹率不斷高企在近40年新高，惟中國的通脹則仍相對受控，正正由於中國較早着手調整幣策以治理泡沫經濟問題，並發揮體制優勢梳理主要資源供給，積極穩定物價的成果。反觀美國則繼續打腫臉充胖子，銀紙任印。去年美國財金官員仍言之鑿鑿說通脹只是「暫時性」，結果證明是嚴重錯判。

相信俄羅斯也是看穿了美國備受高通脹威脅的弱點，才選擇2月24日向烏克蘭開火。詎料美國順水推舟，將通脹「黑鑊」推給戰爭，歐洲首當其衝，幾可肯定首季歐美通脹會繼續破頂。全球兩大經濟體處境如是，物價上升正持續擴散至整個國際供應鏈，即使中國也難逃影響，對債務壓力沉重的窮國打擊更甚。

受戰爭影響，俄烏糧食今年供應大減，並錯過今春播種期，將波及秋季收成，加上歐洲港口運輸受阻，糧食供應鏈大混亂，見到近月大麥、小麥、棕櫚油等大宗商品價格飆升，加劇通脹之餘，疫情未散，經濟不景氣限制消費者承受加價的壓力，結果是企業在利潤大減甚至虧本下減少甚至停產，令供應問題惡化。不少糧食生產國近月已減少出口，確保滿足本地需求。如是者，非但糧價難以回落，更不利國際貿易，連鎖反應勢拖累全球經濟增長。

過去全球化行之有效，本着優化資源，透過資本、勞動力和技術的分配和使用，發揮其最大效益。可當如今大國博弈，全球化無以為繼，經濟的脆弱性盡現，重構新秩序難望在一兩年完成。面對內部通脹壓力爆錶，美國聯儲局加息的猛烈程度勢超預期，金融市場一旦再掀動盪，勢加劇經濟下行壓力。本來中美若能暫時放下分歧，合作應對，仍有一線轉機，可從近次兩國元首通話後無聲無氣推斷，難存期望。

瘟疫、戰爭、饑荒，世界經濟紛紛攘攘，令人難以樂觀。在貨幣供應緊縮下，謹慎消費、不利投資，勢成主流。全球經濟告別擴張，走向長期收縮，得思考如何在這百年變局存活下來。