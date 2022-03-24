功夫茶：失業救濟手續煩　唔識上網好頭痕

第5波疫情如核爆式襲來，失業率再度飆升。抗疫近3年，嚴苛嘅禁聚令致百業蕭條，基層生計大受影響！政府千呼萬喚終撥款30億元，推出「臨時失業支援計劃」，以一筆過一萬蚊，幫助失業或受政府防疫政策勒令停業嘅從業者。有關支援計劃尋日接受申請，至下月12日。網上申請系統截至尋日下午6點，共收到逾65,800宗申請。反應熱烈，足證民生多艱。成功申請者，一萬個大洋屆時自動轉帳至申請人銀行戶口。

各位，睇落好似好輕鬆，久矣乎未見嘅「香港速度」又返來咁款！其實申請限制多籮籮，條件苛刻手續煩；譬如最少冇工開一個月；去年10月至12月至少一個月在港工作；提交失業或停工證明；冇強積金戶口需備收入證明等。而不符申請資格者包括因轉工或退休而主動離職；綜援受助人；受惠第6輪防疫抗疫基金資助等。要言之，市民要知道自己是否有資格申請呢一萬個大洋，都要精密「自我核查」，多番思量，𢱑落一頭煩惱絲，或會有點頭緒評估自己係唔係符合申請資格！

呢，計劃雖說可上網申請，之不過好多基層尤其年紀較大嘅就好頭痕，佢哋唔識上網，識上網都未必識填報，惟有去5個分別位於北角、觀塘、旺角、大埔及元朗嘅服務中心。嗱！仲要先預約或抵現場領取即日籌。本報記者尋日中午前去過位於觀塘巧明街嘅服務中心，據職員話即日籌早上10點已派完，約服務200位申請者。職員又指前來查詢嘅90%屬餐飲業，多為較年長人士，佢哋唔識上網申報，只好求職員幫忙填寫。

據悉，即日籌數量唔定，亦有多位市民反映多次致電熱線冇人接聽。記者目擊現場有約20名未預約市民前來查詢，當中不乏中年人士或長者，佢哋都話唔識點網上申請或是遇到阻滯，去到先知約滿只好「明天請早」！呢一萬蚊到手都真係有血有淚吖！

記者訪問所知，前來求助嘅個個有本難唸的經，有地盤工人未能出示相關強積金嘅失業證明，故來查詢，佢攞唔到即日籌好惆悵，形容政府諸多設限根本唔係幫緊失業人士！又有從事飲食業嘅譚女士，佢識上網申請但仍擔心自己會填錯，謹慎起見仍親自來查詢。佢話服務中心5個太少，希望政府增多幾個。事實係有頭髮邊個想做瘌痢吖！政府有心幫失業人士，好心就精簡申請程序，唔好咁折騰基層啦！

講真，呢個政府嫌貧愛富，向來善財難捨，冤枉甘心，早幾年大型基建如千億沙中綫延誤爆醜聞超支都唔知花多幾多冤枉錢！假難民多年燒幾十億元都未聞廢官「唉」過一聲；而遲來嘅失業援助關卡多多，更要申請市民多番折騰，真係太不該！