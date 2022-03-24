正論：國際都市變孤島　通關無期等上路

香港慘過第三世界！禁飛多時，9國未能直飛香港，加上強制檢疫隔離，國際金融中心變成孤島，對於外國來說，去非洲方便過去香港，甚至一國之內，內地人來港與去外地分別不大，口口聲聲要通關的特首，手段卻是嚴厲封關，手不對口，口不對心，即使昨日面對議員群起質詢，林鄭照樣把通關放在嘴邊，卻沒有時間表拿出來，通關依然遙遙無期。

香港與內地未能通關超過兩年，多少中港家庭分散兩地，就算當時剛出生的手抱嬰孩，也到會行會走，會叫爸媽的年紀，然而因為封關，可能至今都未能見到至親，實是人間憾事。等得心急如焚的豈止市民，還有各行各業的商戶，歷經暴潮打擊，再加上疫潮摧殘，以往視為命脈的內地客不來了，生意頓插水，步入冰河時期，政府自己也是搬石頭砸自己腳，兩個主題公園都有持份，現在門堪羅雀，齊齊蝕錢，浪費公帑，危害庫房。當然，種種嚴苛社交禁令，扼殺多個行業生機，絕對是駱駝背上的最後一根稻草。要盡快打救衰落的市道，解除禁令之餘，相信及早通關才是最重要。

內地若有風吹草動，奉行即時封城全民檢測，務求堵塞漏洞，果斷行之有效。香港若要通關，也要有配合的檢疫措施，才可以成事，然而特區行政效率奇低，林鄭推說是社區動員能力不足，責任硬塞給市民。政府倒行逆施，最愛與民為敵，宣布暫緩「全民強制檢測」及放寬外國入境限制，各界紛紛表示，等於變相放棄與內地通關。林鄭月娥依然口硬說內地通關是優先考慮，卻表明沒有可能給予時間表，要等待第5波疫情穩定，才可以再作打算，與內地重啟討論，恐怕7‧1之前也未必成事。

沒有時間表等於空談，難怪議員不收貨，怒問「做還是不做」全民檢測？專家表示，本港第5波疫情爆發錄得逾100萬宗，遠超內地，若要恢復通關，可能仍要進行一次「全民強檢」，以找出隱藏個案。綜合各界專家之言，全民檢測須等疫情回落，揪出隱形病患才可以讓內地放心放行，可是昨日依然有萬多宗確診，去年準備通關時才雙位數甚至本地清零，根本不可同日而語，林鄭可以短期內把個案壓低至雙位數嗎？今個月不可能，下月更不可能，取消了禁飛令，不少市民湧回港，北半球國家5月份起放暑假，更是返港高峰期。走漏了一個疫患，難道又要逾100萬市民染疫來埋單？

內地幾乎每日都有香港輸入的新冠肺炎病例，深港跨境貨車司機亦頻頻被揭染疫，引起內地人關注，特區出境人士在口岸要做快速測試，以免播毒內地，現階段實行通關當然是不切實際，但做好準備工作卻是事在必行，把握可能一閃即逝的良機。就算沒有東風，亦要萬事俱備，香港絕對不能逗留在現時的死水，必定要重新出發，尋找700萬人的生路。