香港人口中染上新冠疫病的比例上升，各方有不同的估算，政府統計的有逾100萬人，沒呈報政府的數目不少。或許人口中染疫的不會達到一半，但100萬以上至200萬人應頗為可靠，這便是香港社會兩成至三成人已染病。

政府與部分專家奢言香港會很快達到群體免疫，可是這樣的說法沒有科學根據。群體免疫本是獸醫概念移用於人類，未必完全適用。近期國內外已證明疫症康復者仍會再度染病，無論是染病康復者或接種了多針疫苗者，仍會染病，而且可以多次染病。一說是抗體會逐步下降，病後或疫苗帶來的抗體水平並不是絕對不變，因此所謂免疫只有一定的時限，染病後康復與接種疫苗的好處是減輕重症和死亡率，總算是保障。

染病康復與接種疫苗者佔人口的八成或以上，普遍的重病率應可降低。新冠疫情在未有新變種（例如BA.2或Delta與Omicron的混合變種）肆虐下應可放緩，適當的放寬管制也是可以，香港疫情的指標可能便應從染病人數轉變為重症和病死率。近一、兩個月政府醫療體系崩潰下，民眾學懂應對輕症，自我隔離，加上內地政府推薦的中醫中藥，確實紓解了不少輕症患者。在民眾自發自助自救底下，公共醫療體系壓力紓解。

香港老年人口比例高，安老等設施不足，早段時候不少專家醫生不鼓勵老弱接種疫苗，長者接種率低，在醫療照顧不足下，染病多，重症病死也因此多，疫情顯得危急兇惡，對社會打擊巨大，尤以基層弱勢社群為主。目前疫情大致平穩，中央支援亦到位，政府和醫療的重點便轉移到減少病死率為主，不能如前段時間讓老弱失救或不救而死。病死率作為指標，以此來評估疫情和政府工作表現，檢討政策。

當然，老弱加上染疫病者是難救治，但政府應在內地醫護支持下參考內地經驗與國外案例，改變原來的治療模式，嘗試用中西醫結合或其他創新方法來進行醫治。同時對重災區的安老院舍全面加強政府醫療的介入，防止長者交叉感染，要把部分未染病的長者真隔離。在現時情況下，可適度引入家屬探訪，增強長者的心理質素。香港在今後將進入老年社會階段，長者佔人口約三成，他們的健康安危影響整個社會的穩定，政府與社會可借現時防疫治疫來調整，加強長者健康保障的制度與政策。