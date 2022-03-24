美國印太司令部司令阿奎利諾日前聲稱，他乘坐軍機巡邏南海南沙群島時，發現中國已經全面軍事化美濟礁、渚碧礁和永暑礁，並部署反艦及防空導彈、激光武器、干擾設備及戰機。這位司令表示，這些軍事化島礁讓中方擴展攻擊能力至大陸以外，軍事及民用飛機飛越爭議水域時，很容易進入其導彈攻擊範圍，威脅鄰近國家以至國際海域空域的安全。

這三個島礁，在中國擁有主權的南海九段線範圍，靠近菲律賓。從南海九段線構成來看，由南而北是南沙群島、中沙群島、西沙群島、東沙群島至台灣諸島嶼。南海九段線在美國印太戰略的大包圍之中，中國要守住南海九段線，捍衞國家領土、領海主權和安全，在這三礁上全面軍事化是必須的。

與此同時，中國要完成兩岸統一，保護九段線的安全，對武統台灣的軍事行動至為關鍵，要以此有效抵禦美國利用印太戰略和軍事力量對台灣「軍事馳援」。護衞九段線，就可以封死台灣海峽及台灣西南海域空域，形成圍堵。因此，中國在南海三島礁全面軍事化，對祖國統一具有重大深遠的意義，有一天台灣被拿下，美國針對中國的所謂印太戰略就會徹底破產，對華包圍圈想包包不了，想圍沒得圍。

因此可以說，南海三島礁的全面軍事化，正在為「解放台灣」作好準備。南海與台海，在中國統一、維護國家領土完整、主權和安全上是一盤大棋，有此安排，山姆大叔更要好好掂量想出兵打仗、軍援台灣還剩幾分勝算。

阿奎利諾聲稱，美國在爭議地區的首要目標是透過與盟友合作，促進和平穩定及避免爆發戰爭，但若阻嚇戰爭失敗，他將準備好作戰並取得勝利。中國在南海三礁全面軍事化和「解放台灣」、實現祖國統一，不是在破壞地區穩定及和平，而是在捍衞國家主權，抵禦美國及外國勢力對中國內政的干預，美國想來作戰，那就要準備有來無回！