新冠疫情有如一面鏡子，可以照見人間百態。有人積極抗疫，有人消極躺平；有人齊心協力，有人故意搗亂。一樣米養百樣人，香港甚麼貨色都有。有張陰陽怪氣的報紙，日前在頭版大字標題寫道「已打針染疫死者，87%打科興」，一看就知這是刻意唱衰國產疫苗。香港正面臨生死存亡，人心惶惶，該報還在譁眾取寵，散布恐慌情緒，到底有何居心？

眾所周知，新冠死亡個案絕大多數是長者，當中超過九成未打針或未有足夠疫苗保護。而在已打針長者中，八成以上打科興，打復必泰只有不足兩成，按照這個比例，長者死亡個案自然是打科興的居多。正如年輕群組多數打復必泰，死亡個案自然亦以復必泰居多，這是顯而易見的道理，有甚麼值得大驚小怪？

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說得對，問題不在於打甚麼針，而在於有沒有打針。80歲以上長者如果一針未打，死亡率是15%，打一針死亡率降至5.59%，科興或復必泰並無太大分別。這才是真相，為何該報刻意不提？

不近情者多藏奸。正是因為這種陰陽怪氣的傳媒無事生非，香港才會烏煙瘴氣；也正是因為有人不斷造謠生事，疫情才會一發不可收拾。警方國安處日前以涉嫌「作出具煽動意圖的行為」罪名拘捕一名格鬥教練及女助理，兩人懷疑曾散播煽動言論，包括在網上鼓吹練武對抗政府，以及不要接種疫苗。此外，兩名男子涉嫌在網上鼓吹確診者四處播毒而被捕，其中一人更是明知自己染疫仍故意外出用膳，企圖將病毒傳給他人，用心何其毒也。

事實證明，雖然反修例黑暴在《港區國安法》之下偃旗息鼓，但有些黃絲仍不甘心失敗，一直在暗中搞破壞，甚至利用疫情製造事端，挑動兩地矛盾。日前有位電視台女記者問「如何投訴內地醫護人員」，固然不懷好意，而不良傳媒故意唱衰國產疫苗，更是居心險惡。有些人則是不斷在雞蛋裏挑骨頭，一時質疑內地援港醫護人員無法溝通，一時投訴方艙醫院設施不全膳食欠佳等等，將人性最醜陋的一面暴露無遺。一個如此自私和反智的社會，恐怕神仙也難救。中央全力支援，可以防控疫情，可以挽救生命，卻改變不了早已敗壞的人心。也許正如魯迅所說，一天一天地滿足着，即一天一天地墮落着。這就是香港的宿命。