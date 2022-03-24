極之擾民，甚至是加劇第5波疫情大爆發的強制檢測公告捲土重來。大家一定記得，疫情爆個九彩之際，港府依然堅持要市民上街排隊強制檢測，結果數以千計的人聚集一起打蛇餅，不僅要冒寒排隊數句鐘，檢測結果通知更往往嚴重滯後，更因為人流太多，無病者與染疫者一起密集排隊，不排除正是加速疫情蔓延的罪魁禍首。隨着檢測多到做唔切，「安心出行」停止發出風險通知，加上市民已熟習自我快速檢測，大家也省得費時失事之際，港府偏偏在事隔一個月後重新發出強制檢測公告，怎一個煩字了得！

有承辦商預計，檢測人流會增加1至1.5倍，已安排雙倍人手採樣及化驗，避免再出現結果嚴重滯後情況。然而你有你拍心口保證，市民有市民的疑慮，以港府慣性出錯的往績觀之，重發強制檢測公告會不會再生亂子，想也想得到。更不必說，港府耗費天文數字採購一億個快速檢測包，絕大部分市民直到今天仍未到手，當局卻忽然打倒昨日的我，表明自我快速測試不適用於強制檢測相關人士，意味不再承認快測結果。如此朝令夕改，不是玩殘市民是甚麼？

人們實在不明白，既然專家一口咬定全港差不多一半人口已經染疫，另外九成人已接種疫苗，急不及待要求放寬防疫措施及恢復國際通關，那麼，港府仍然堅持不斷驗污水並圍封大廈強檢，到底有甚麼意義？何況還不准市民自我快速測試，必須上街排隊強檢，箇中原因，除了因為林鄭和港大的老臉擱不下，皆因驗污水乃港府和港大「全球首創」，非常威水之外，就是堅持向檢測承辦商利益輸送。須知一旦當局全盤承認快測結果，便代表檢測承辦商再也沒有收入，港府當然要照顧承辦商的口袋，擾不擾民根本不重要。