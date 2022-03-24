全民檢疫的措施暫告取消，此事違背了很多人的意願，卻符合香港的實況。要是問我，我當然支持禁足檢疫，因為檢測過後，香港就有望回復正常生活。不過，筆者崇尚理性思維，也一直向讀者推銷理性思維，故對於全民檢測一事，雖則熱切期待，卻一直懷疑其可行性。

此事在香港難以實行，原因蓋有多端，本欄在2月25日的篇章中，曾經大略談過這個問題，講得算是十分含蓄，因為大疫當前，理應戮力合心，我已經盡量少說喪氣話。

在下對於醫療衞生問題所知不多，太專業的質疑，也沒能力提出，當日只是簡單地說，全民檢測要有效，最好能夠做到不落下一人，但以香港現況，最終可能有成千上萬的市民，會以各種原因避開檢測，即使政府事後想追究，也不是這般容易，既是如此，大檢測真是能實行嗎？到頭來，內地專家來港視察之後，也只能向現實低頭，同意港方專家的意見，全民檢疫應該暫緩執行。

其實，此事更加牽涉到深層問題，平素莫說是「黃營」中人，就算是「藍營」的支持者，不少人也叨唸着「一國兩制」的重要性，說香港要有自己的特色，不能完全跟內地一個樣。上述觀點不能說是錯，但是你擁抱兩制，就要一併認識到兩制的局限性，如果以為香港既可以不與社會主義制度同框，又可以盡享社會主義的優勢，這種想法未免太傻、太天真了。

全民檢測在抗疫中確實能發揮良好效力，但環顧全球，就只有在中國境內才能成功實施。香港人又不如澳門人乖巧，故內地和澳門可以做到的事，不代表咱們也可以。說到底，路是香港人自己選的，又能怨誰？