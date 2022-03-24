警方日前拘捕兩名男子，涉嫌在網上鼓吹新冠確診患者外出播毒，是繼本月8日及14日後，再有干犯類似罪行的疑人落網，連同日前有自稱格鬥教練及其女助理，涉嫌作出煽動意圖行為而被警方國安處拘捕，黃絲病毒不但復陽，更有蔓延趨勢，新一波黑暴疫情在社區蠢蠢欲動。

黃絲是一種奇特生命體，是塞萬提斯筆下的唐吉訶德再世轉生，唐吉訶德把羊群看作軍隊，猛力攻擊，黃人則視無辜市民為敵，大肆播疫，二者「愚」出一轍。黃絲為何要煞有介事的上網詢問「邊間藍店好食」，又要高調表示會到藍店播毒？無非是為了在同溫層之間刷取存在感，沒有同路人的點讚便做不了人，黃絲是網絡成癮的重症病例。

革命不是請客吃飯，卻接連有黃絲認為到藍店除下口罩吃飯就是革命，黃絲黑暴能將「時代」寫成「時伐」，絕非偶然、無意義，而是受到潛意識影響的弗洛伊德式錯誤。這班「時伐」之人時時刻刻在密謀搞事，但10個叫嚷「時代革命」者，9個不知何謂革命，法國社會心理學家古斯塔夫‧勒龐在《革命心理學》指出：「我們今天的年輕人更願意採取行動，而不是思考。」神預言了21世紀這一班黃絲黑暴烏合之眾。

黃藍是政見，公德是良知，莫說染上的是新冠肺炎，即便是得了普通感冒，任何受過基本教育的公民也知應該戴好口罩，以免傳染他人，但黃絲就是專做偷雞摸狗的陰損之事，是社會上那4%毫無良知的一群，當然黃絲從來不肯承認他們就是反社會人格，還搬出甚麼「皇天擊殺」，可謂九唔搭八。對待這群故意播毒之人，除應依法懲處，按法例作出罰款、判監，更應安排這班人去當義工，到疫廈倒垃圾，去隔離營通渠，給予機會讓他們贖罪。