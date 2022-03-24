第5波疫情逾100萬人染疫，超過6,000人身亡。特首公布一系列新防疫措施及復常路線圖，港大醫學院推算，若本港按復常路線圖逐步放寬社交距離措施，6月初將面對第6波疫情。

不少市民對在高感染情況下放寬防疫措施表示憂慮，對不能與內地通關表示非常不滿，直言對港府的決定失望。亦有不少商界表示既然和內地通關無望，對外通關重拾經濟動力挽留人才，總比成為孤島要好。

筆者認為現在爭論清零或共存已沒有意義。正如內地專家組組長梁萬年稱，港府暫不進行全民檢測，並不意味着躺平。第5波疫情突出本港防疫短板，包括政府內部統籌及跨部門協調不足、外防輸入有漏洞、未應用科技及大數據建立疫情追蹤和檢疫系統、檢測及隔離設施不足、醫療設施及醫護人手短缺、未把中醫藥加入醫療體系參與預防、治療及復康工作、長者及兒童接種率低、安老院舍不設防、未分發足夠藥物及抗疫物資給有需要的院舍和市民。

在中央支持下，香港已大大增強檢測及隔離能力，援港內地醫護人員亦減低醫管局的壓力，但其他短板仍存在。港府當務之急是協調及動員政府內部及社會各界的資源，集中資源、集中專家、集中力量來降低死亡，最大限度的保護生命，尤其是保護長者及兒童。現在目標就是要減少重症、減少死亡、減少感染，做好準備應對第6波疫情。

此外，和內地正常通關是無數市民的迫切需要，儘管本港短期內難以與內地全面通關，政府仍要積極爭取逐步開通。面對再有新型變種病毒來勢洶洶，香港須吸取慘痛教訓，面對殺人病毒，絕對不能躺平！港府應痛定思痛，竭盡全力保護市民生命。