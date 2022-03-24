本周一香港上演了一場對台戲，一台是深圳、東莞完成7天全民3次檢測動態清零，全面復常的抗疫殲滅戰成功戲，另一台是特首林鄭月娥公然拒絕全民強檢對抗戲，斷章取義強姦內地專家意見，並宣布下月21日起分3階段放寬社交距離，以及撤銷9個外國航班禁飛令。

在香港每日仍有逾萬宗確診個案下，公然違朝廷「抗疫壓倒一切」的「十二道金牌」，全民強檢扯白旗，並宣布對疫情仍猛烈的9國大開中門迎更新的變種病毒，林鄭食言比四川「變臉」還快，說「無條件做全民檢測」，將全民強檢棄如敝屣，講一套，做就另一套，可見推「與病毒共存」是林鄭既定方針，不是偶然之作。

香港疫情反覆及糾纏不清，反映香港與西方敵我鬥爭的複雜性、長期性、艱巨性，本屆特區政府任期5年的整體病狀，就如《西遊記》中的孫悟空鑽進鐵扇公主肚內翻觔斗打棍子，以及威脅和要挾的戲碼，利用朝廷投鼠忌器，珍愛港人寶貴生命，痛惜港古董店古董瓷器，「一國兩制」天生麗質，便在肚內橫衝直闖，搞得鐵扇公主死去活來，死了無數細胞，嘔盡了黃膽水，大出血不止，奄奄一息，半條人命。鐵扇公主惟有認命，咬實牙根挺過去。

經一事長一智，風雨過後要防更大颶風海嘯來襲，上當受騙之後，更應築牢測謊機、透視鏡及X光機，還要及時打好預防針和設立監督強檢機制，否則下次鑽入鐵扇公主肚內的便不是孫悟空，而是變色龍或毒蠍子了。那麼，《港區國安法》應納入重大公共衞生安全的範疇，補上短板，《基本法》對行政長官及行政機關的監督和切實問責機制，再不能有獎無罰，更不能只褒不貶，中央政府的委任也應行使停職、降職、撤職的處分。