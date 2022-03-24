「更能消幾番風雨，匆匆春又歸去。惜春長怕花開早，何況落紅無數。」老朽眼見第5波疫情核爆式來襲，即將3個月，香港呢顆明珠，已泛不出光彩，昔日繁華今變一片死寂！人心惶惶，疫情下死亡人數急增，殮房爆滿，有遺體被迫直送火化，連喪禮都無法辦；亦有久等認屍又要撲棺，死者冇尊嚴，生者呻辛苦，刻下活在香港，「安定」兩字離我們很遠！茫茫復茫茫，斜陽裏，老朽已不堪回首話當年！

香港不缺錢又如何？庸官無能，香港抗疫愈抗愈大鑊！有研究機構就5項核心社會指標嘅評分進行調查，5項指標分別為「自由」、「法治」、「繁榮」、「民主」和「安定」。阿哥，呢個時候玩啲咁嘅嘢，唔使問阿貴都知冇樣會合格喇！當中「繁榮」和「安定」指標均錄得顯著跌幅，「繁榮」指標創1997年6月調查開展以來新低，「安定」指標則下跌幅度最大，創2020年9月以來新低！各位，「繁榮安定」不再，「一國兩制」還能「行穩致遠」嗎？

有學者表示，自1月初實施嘅防疫政策過於嚴厲，令本身有少許生機嘅飲食業亦被迫暫停晚市，對各行各業影響極大，擔心政府嚴苛政策對經濟嘅影響會比預期更為深遠，而非如政府所說，喺疫情過後便能復甦。事實上，信心及營商環境被破壞後，將難以重新建立。

呢波疫情對多個行業嘅打擊已深入骨髓，唔死都殘！不少有商譽嘅老店都挺不下去而摺埋，大家睇吓昔日旺區如銅鑼灣、旺角、尖沙咀，吉舖愈來愈多，老朽曾幫襯過嘅老字號，只剩下一、兩間在吊鹽水，當真係「更能消幾番風雨」？回歸就快廿五載，落得如此繁榮倒退不安定，老朽這把年紀，已錯過移民好時機，今後只好調節心態：若能杯水如名淡，應信村茶比酒香。