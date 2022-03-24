今年形勢，可用內憂外患來形容。俄烏戰火紛飛，疫情捲土重來，房地產爆雷不斷，股市大起大落，互聯網平台畏首縮腳。特別是在嚴格清零政策下，一有病例，動輒工廠停工，商舖停業，交通停運，中小企業哀鴻遍野，就業形勢一片蕭條，重慶等地爆發遊行，商戶市民高喊「我們要吃飯」。

在嚴酷的現實面前，3月中旬以來，北京高層吹起了一系列暖風，先是國務院金融委開會，對宏觀經濟、房地產、中概股、平台經濟、港股等一系列問題釋放積極信號；繼而政治局常委會要求：最小代價防控疫情，最大限度減少對經濟社會的影響；而後中美元首遠程會晤，宣示接觸溝通姿態。

當下經濟形勢惡化，有其客觀原因，如全球通脹、成本高企、消費乏力等。但不可否認，政策用力過度，不夠精準，亦難辭其折騰之咎。收縮過快的監管，令房地產行業陷入絕境，也削弱了互聯網龍頭企業。這兩大最近十餘年對經濟最具支撐和拉動力的行業，幾近停滯。

一些地方的防疫過度到了泯滅人性的程度。病人突發疾病，因沒有核酸證明被拒入院而死亡的慘劇，在陝西、吉林都有發生。為了避免出現可能的病例，竟以罔顧生命為代價，扭曲了防疫的本質，僵化考核的形式主義走火入魔。有通勤工人竟然在北京與河北燕郊之間大橋上，兩邊都拒其過關，猶如被拒簽困在機場無法入境又無法回國的流亡者。

因而近期的救市政策，亡羊補牢，尚屬未晚。首先在於正視問題，變相承認前期政策的偏差與不足。比如對於房地產，強調「要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型的配套措施」，其中「及時」、「有效」、「配套」可圈可點。去年迄今的監管風暴，可說是「有力」過之而「有效」不足；處罰、叫停一刀落下，應對方案遲遲未有；要求房企轉型卻沒有配套舉措。

再如，對於資本和平台經濟，提出「紅燈、綠燈都要設置好」。但實際中，卻是只偏重亮紅燈，忽視甚至乾脆不亮綠燈。高科技互聯網平台，本是這些年最具國際競爭力的行業之一，紅燈過多，時間過長，資本通道擁堵，經濟梗阻，後果可想而知。

改革固然有陣痛，然而首先要想好治療方案，不能先壯士斷腕，任其流血，而沒有包紮施藥。全國政協主席汪洋近日視察新疆，提出「先立後破」，這就點中了要害。如果只破不立，或先破再立，沒有完備預案，便以雷霆之勢打破舊模式，明曰「穩中求進」，實則「急中求進」，急功近利。

關鍵在於，政策要充分清晰才能管用。若模棱兩可，基層與百姓皆無所適從，削弱政府公信力。一面要求最小代價防疫，一面仍嚴令清零。最小代價不好評價，而清零是可量化的。具體執行中，如何偏重，便可想而知，最小代價便流於紙面了。