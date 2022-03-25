世界視線：日本激怒俄羅斯　一夜回到解放前

俄烏戰爭爆發以來，日本不斷揮舞制裁大棒，禁止對俄出口半導體、通訊工具、軟件等300多種產品，又凍結俄羅斯聯邦安全局、企業、銀行資產，連俄國總統普京個人都成制裁目標。東京打擊力度之大，甚至較大哥美國有過之而無不及。俄方也不是省油的燈，悍然宣布退出對日二戰和平條約談判、停止免簽證交流，及禁止原島民在南千島群島自由訪問（日稱北方四島）。

南千島群島區域擁有金銀礦、石油和天然氣等資源。多年來日本宣稱擁有群島主權，但自二戰後，群島實際控制權先後一直握於前蘇聯和俄國手中。普京上台後向日方發出積極信號，時任日本首相安倍晉三也希望與俄國加強經濟戰略合作，自然樂見其成，也令日方再次重燃了解決北方領土問題的希望。

隨着日揆岸田文雄對俄施加制裁、並宣稱南千島群島為日本「原始領土」後，種種手段非但沒嚇倒俄國，反被關上談判大門，同時標誌着安倍多年來苦心經營的日俄關係正式破裂，日本可謂「辛苦幾十年，一夜回到解放前」。偷雞唔到蝕把米的岸田，怒斥莫斯科的做法不公也不能接受，也就是「你侵烏所以我制裁你，但你反制就是在撒野」。

岸田繼續口硬，強調會繼續尋求和平條約的態度不變，同時堅決與盟友一同制裁俄國。可是，繼續就群島主權問題尋求和約，恐怕只是岸田一廂情願。俄羅斯前總理、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫回應時表明，談判已經失去一切意義，說白了說是俄日和平條約談判將徹底結束，俄日關係難以再全面正常化：南千島群島過往的協商解決方案作廢，俄方永遠也不會在領土問題上與日方談判。

岸田賭博式追隨華府對俄制裁，賭的是俄國會在經濟壓力下讓步，但這反而給了俄羅斯一個絕佳的終止談判借口，同時令自己手上無牌可打。隨着俄方終止談判，意味日本已不可能再循談判方式奪回島嶼，只剩下武力攻佔這選項，難怪岸田內閣頻頻推動自衞隊寫入憲法。俄方當然留意到，於是派出海軍偵察船在長崎縣對馬海峽間的海域航行，示警味濃。