功夫茶：雙安甘當保護傘　愈反愈黑成禍患

所謂「和尚打傘，無法（髮）無天」，純粹係歇後語嚟啫，利用諧音去幽人一默，兩者並無因果關係嘅！之不過香港有條契弟當正係真，以為自己個屎塔蓋髮型就嚟變地中海，又有司法保護傘撐腰，就可以目無法紀，真係可怒也！冇錯！功夫茶講緊嘅就係本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，呢條賤精先前靠毒品禍害港人都未夠，近排仲想「兼職」播毒，公然違反口罩令同禁聚令，大搞「無罩」生日宴，真係中過新冠肺炎都唔識個「死」字點寫！

嗱，香港反黑超過半世紀，點知就愈反愈黑。呢條上海仔無惡不作，欠債纍纍，早已成為過街老鼠，本來應該人人喊打嘅。慘得過佢太監上身，逢人都認爸認媽，憑住「擦鞋仔」本色，油腔滑舌冧掂「契爺契媽」為佢撐腰，就可以視法律如無物！明明身負數宗重案，條契弟可以兩度棄保潛逃，據悉係因為唔單止有「契媽」提供黑卡畀佢消費，仲可以走去泰國，投靠昔日大佬「燒雞」，自己匿埋做縮頭烏龜，乜都靠「燒雞」出面求情；做龜做到悶，佢又喺壹傳媒黎智英教路下，學人做YouTuber，喺網上亂咁發布不實內容。哈！結果咪又係畀網民留言，叫佢收聲「咪亂吠」！

所謂「惡人自有天收」，消息指，上海仔本身諗住匿埋，就可以避過法律制裁，結果喺意大利中咗新冠肺炎，最終咪成隻落水狗咁返嚟香港。只可惜，未見司法替天行道，先有保護傘違背天意！條契弟被捕之後，僅僅報到3次，又獲放生！據悉，佢近排仲喺某退咗休嘅高級警務人員幫助下，「掹衫尾」同內地駐港公安機構人員舉行「飯局」，妄圖替自己「洗白」，可以東山再起。哇！假如呢條害人精重出江湖，香港就肯定多災多難啦！

人在做，天在看！上海仔做埋啲衰嘢多不勝數，無論把保護傘有幾大，又點可能遮得晒！依家疫情肆虐，條契弟為咗慶祝自己生日，竟然約埋班豬朋狗友喺餐廳舉行宴會，又拍片又唱生日歌，慌死無人知咁。不過，睇佢吹蠟燭嗰陣都「氣若游絲」，可能佢都心知自己唔擺得幾耐，玩吓手到下年生日嗰陣，唔係要喺監倉慶祝，就係要慶祝生忌，今年咪肆無忌憚，大搞一番囉！

之但係呢挺惡人「佢死佢賤」，咪鬼連累廣大市民啦，轉頭引爆另一場「鴻」門宴疫禍，就真係罪加一等啦！雖則話警方收到投訴後，已經展開調查，之不過上海仔曾經拍片吹噓自己同內地國安、公安有交情，今次會唔會被票控呢，仲係未知之數！講到尾，今次事件都係得3個結局，一下就輕輕帶過，當無事發生；一下就「雷聲大、雨點小」，講就話展開調查，最後不了了之；一下就真查，最後檢控。究竟係咪黑社會就唔使遵守禁聚令，香港人放長雙眼，自然就知！