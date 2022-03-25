正論：疫情喘定謀經濟　引入活水救民生

儘管本港疫情仍在高位徘徊，衞生防護中心呼籲不能鬆懈，但已是連續多日少於1.5萬宗。疫情高位喘定，現在最迫切需要解決的是經濟和民生問題，港府甫推出一萬元「臨時失業支援」即接獲10萬宗申請，當知失業基層手停口停，水深火熱，遑論中小企長期無法正常營業，許多已捱不住執笠。林鄭計劃下月21日開始分3階段放寬禁聚措施，其實已經太遲，意味被禁營業處所仍要「納空租」起碼一個月，完全未能做到急民所急；何況通關無期，難以引入活水打救，香港究竟如何是好，已不容廢官一拖再拖。

林鄭早前公布，二人限聚令、晚市禁堂食等措施，下月20日前無空間放寬，但若疫情沒有反彈並持續向下，4月21日起將以3個月，分3階段放寬社交距離措施，首階段放寬晚市堂食至10時，重開健身室和美容院等，預料第三階段可解除所有食肆及表列處所的人數、營業時間限制。然而不少專家皆預期，一旦放寬防疫措施，第6波疫情必定爆發；更令人無所適從的是，林鄭至今未決定香港採取哪種抗疫模式，既無法做到內地動態清零，又不敢明目張膽推行西方式與病毒共存。正是抗疫模式「兩頭唔到岸」，令香港兩年多以來不但無法與內地通關，又不能全面向國際開放，經濟則一沉不起，民不聊生。

雪上加霜的是，多個跨國企業都傳出將亞洲總部由香港遷往新加坡，原因是過於嚴格的禁聚措施和隔離限制已令洋人吃不消。早前有本港商界名人向林鄭發公開信，直斥港府抗疫政策混亂，官員和專家言論引起公眾恐慌，從未見過香港淪落到這種境況，無論做生意、謀生計都充滿沮喪及憂慮。更有傳外資要求港府必須公布放寬防疫路線圖，否則將「拉大隊」離港。結果未幾林鄭即宣布下月1日起解禁英美等9國禁飛令，縮短入境檢疫期，並擬分階段放寬禁聚安排。可見港府即使不顧基層死活，也不能不理外資反彈，重啟經濟已是刻不容緩。

實際上，「做生意、謀生計都充滿沮喪及憂慮」絕非言過其實，只消往銅鑼灣等傳統旺區走一圈，當知今時不同往日，整條街冷冷清清，過往車水馬龍的塞車場面不復再，甚至吉舖比打開門做生意還要多。最慘情是小企業傾盡老本開舖謀生，詎料慘被港府折騰，捱過了頭4波疫情，也挺不過第5波，有的甚至欠下巨債，陷入絕境。更不必說，被禁營業的表列處所首當其衝，飲食業難以生存，許多知名食肆都暫停營業甚至執笠；美容院、健身室一殼眼淚，日前有大型美容集團老闆向林鄭發公開信，質問政府禁止他們營業，但不禁止業主收租，叫他們如何生存，可謂一字一淚；酒吧業界更是飽受歧視，今年只營業了6日，還要等第二階段才可重開，屆時還剩下多少「死剩種」，可思過半矣。

正如飲食業界指出，整體社會疫苗接種率高，現已有條件放寬晚市堂食，不明白為何還要拖多一個月。其實，港府怎會不明白各行各業奄奄一息，禁聚措施每拖多一日，整個商界傷多一日，否則也不會整色整水，既重推電子消費券，又立法禁業主追租3個月。之所以不肯提前放寬禁聚措施，一來怕孭鑊，二來針不拮到肉不知痛，高官月袋數十萬元高薪，林鄭更是月月在禮賓府數現金，做錯事又不用問責，哪怕路有凍死骨，一樣毫髮無損，自然傾向做一日和尚敲一日鐘，得過且過。

由此可見，指望任期已在倒數的林鄭政府打救經濟，隨時只是緣木求魚，但目前香港已到了彌留階段，要是留待下屆政府上場才大刀闊斧改革，明顯已經太遲。中港經濟唇齒相依，若能早日與內地通關，許多經濟問題必能迎刃而解，奈何港府無法做到或不願做到動態清零，中港短期內肯定不可能通關，退而求其次，便是盡早恢復與國際通關，重振國際金融中心聲譽。

無獨有偶，新加坡宣布下星期二起放寬社交距離措施，社交聚會人數限制由目前5人放寬至10人，民眾在戶外可選擇不戴口罩，完成接種疫苗的入境旅客將取消大部分限制措施。逆水行舟，不進則退。競爭老對手將香港愈拋愈遠，要是港府仍然舉棋不定，蹉跎時日，國際金融中心地位勢必不保。這樣說絕非無的放矢，數字顯示，今年2月有破紀錄的7.1萬人離港，是疫情爆發以來的最大流出紀錄。而新加坡樟宜機場1月份共接待約8,000名來自香港的旅客，較去年12月按月暴增88%，流向星洲的資金有增無減，可見新加坡已成港人避疫及資金避險之地。香港再不急起直追，肯定只會恨錯難返。

首輪電子消費券有望在下月上旬發放，這筆錢原意是振興經濟，但在民生維艱的現實下，這5,000元是許多市民的救命錢。高官是否可以因時制宜，加碼派錢，固然必須考慮；更重要的是，抗疫和救市必須取得平衡，盡早選定抗疫路線，要麼實現與內地通關，要麼盡快與國際接軌。否則，全港750萬人不是病死而是餓死矣！