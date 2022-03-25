俄烏之戰的局勢十分奇特。一方面，歐盟追隨美國制裁俄羅斯，但另方面，俄羅斯的天然氣仍然不絕地經烏克蘭輸往歐洲，美國要求對俄能源禁運卻對石油似網開一面，而歐盟亦因此而分裂。烏克蘭及其他對俄能源依賴少的國家贊成對俄禁運，但對俄能源依賴重的國家，以德國為首，法國、意大利，以至芬蘭、波蘭、拉脫維亞都反對制裁升級。同樣地對禁止從俄進口煤炭與石油，各國亦有分歧。

德國等認為要減少對俄能源依賴只能逐步，背後的考慮是若用美國來替代俄羅斯，影響更壞。一是對俄依賴只是經濟性，且是德國與之共同在歐洲分銷天然氣，價格相對低。二是轉為依賴美國，變成政治與經濟依賴，美國壟斷價格更高。此所以德國正尋求在減少從俄進口的同時，轉為從卡塔爾進口，避免依賴美國。

現時俄天然氣繼續輸歐，既保證俄出口創匯能力，亦帶給烏克蘭過境費收入，只是俄不會支付給現政權，10億計美元的費用會留給下任政府重建之用。

剛剛俄羅斯宣布對不友好國家輸出能源，要收盧布。對屬不友好國家的歐盟便帶來麻煩。只收盧布便是要歐盟用歐元換取盧布來支付，作用是一方面收取歐元，充實俄現時的外匯存儲，另方面支撐盧布的匯價，一舉兩得。

美國對付俄羅斯，還有打擊俄企業在英美等股市上的價格。據說英美政府聯手，迫使投資者拋售俄企業的股票，使它們的股價大跌至不足原來的一成。表面上是打擊俄企業在英美股市集資能力，也讓英美特許的機構，以極低價收購俄的優質企業。一是可以此來控制這些企業；二是其後抬高股價，可賺取千萬億元計的暴利。不過，這亦暗示不會長期壓低俄企業在英美市場的股價，不然沒法實現暴利。狙擊俄企業股價的同時，中國企業在美國股市的股價亦被重挫，這應是利用俄烏之戰帶來對世界經濟衝擊的藉口，同時攻擊中國，警告中國不要助俄，也能借機像對付俄企業那樣操縱中概股股價來謀暴利。

能源制裁引致歐洲分歧，難以堅持，也給俄一個喘息的窗口。金融操作早晚也要推動俄企股價回升，不是一下滅絕俄國經濟，背後當是美國寡頭利益集團之間的矛盾，以及軍工集團與金融資本的矛盾。這些因素與戰場勝負一起會決定俄烏之戰結果，不是所謂民主與極權之爭。