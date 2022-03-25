俄烏之戰，實際上是美俄之戰，是美國利用烏克蘭代理人和俄羅斯開打，目的是搞垮俄羅斯。當然美國人知道，光靠烏克蘭是以卵擊石的，不過只要能「用好」烏克蘭，讓烏充當老美的爛頭蟀，烏克蘭的作用就能頗大。

怎樣「用好」烏克蘭呢？一是讓它成為戰爭的導火索，讓它逼得俄羅斯先開打，成為「入侵者」。二是讓烏克蘭的戰爭災難成為美國動員全世界打擊俄羅斯的「動員令」，讓俄羅斯陷入全球孤立，十惡不赦，美國則是要「剷除邪惡暴政」、「戰爭販子」，替天行道。三是通過這場戰爭和所謂制裁不分「公私」，無差別搶掠俄羅斯的全球財富，再長期消耗，困死俄羅斯，打垮俄羅斯。

這場骨子裏的美俄之戰，山姆大叔還有一個「割草打兔子」的活兒，要間接打擊中國。一是在輿論上、外宣上抹黑中國、妖魔化中國，把中國「砌成」俄羅斯的「幫兇」，煽動反華浪潮。二是擊垮俄羅斯，就能重創中國，騰出手來再幹掉中國，這是「老美十字軍」本世紀要完成的「東征西討」。為完成這個「神聖」，烏克蘭當了馬前卒，首先被犧牲掉，那個喜劇演員出身的代理人澤連斯基，對此未必渾然不覺。

日前美媒放出消息，說澤連斯基在美國有市值3,500萬美元的房產，13億美元的存款，早在特朗普參選時就爆料，說拜登的兒子和澤連斯基「做生意」。這樣看，澤連斯基給美國當代理人把國家帶入戰爭災難，他是大有回報的；這樣的代理人，美國最敢放心使用，他對老美也最忠心耿耿。如此說來，澤連斯基的來歷還真不是喜劇演員這麼簡單，他在俄烏之戰打響後表現出的「硬漢」、「英雄」狀，也是裝的，早有退路墊底也。澤連斯基這類美國代理人的表演，在今日台灣也能見到。君不見，蔡英文等一窩漢奸個個如此，爭先恐後的叫囂要和大陸血拚到底嗎？