在美國眾多附庸國中，日本是最奴顏婢膝、最沒有國格的一個。美國說一，日本從來不敢說二；美國向西，日本從來不敢向東。所以，俄烏戰爭爆發後，日本緊跟美國瘋狂制裁俄羅斯，一點也不奇怪。奇就奇在日本首相岸田文雄擺出一副大義凜然的姿態，斥責俄羅斯入侵烏克蘭是「歷史性暴行」，真可謂賊喊捉賊。說到歷史性暴行，哪個國家比得過日本？當年侵略中國這筆帳還沒清算，南京大屠殺血債未還，甚至還拒絕向中國人認罪道歉，日本有何資格譴責俄羅斯？

你不仁，我不義，既然日本徹底撕破臉皮，俄羅斯也就沒有必要跟它客氣。莫斯科日前宣布終止與日本的和平條約談判，停止免簽證交流及禁止原島民登上南千島群島，並退出與日本在南千島群島建立聯合經濟活動的對話。這意味着日本尋求重獲南千島群島主權的夢想完全破滅，難怪岸田文雄氣急敗壞，指俄方將俄烏戰事引發的制裁問題搬到日俄關係上，是極不公平且完全不能接受云云。

不能接受也得接受，日本執意充當美國鷹犬，對俄羅斯既制裁又封鎖，連普京本人也不放過，就應該料到必然會遭反制，沒有甚麼好抱怨。沒有實力的憤怒毫無意義，不管小日本如何氣急敗壞，也只能跟着美國狐假虎威，絕對不敢單獨與俄羅斯硬碰。曾有一段時間，俄羅斯在南千島群島問題上態度稍為放軟，同意歸還其中兩個島。當時日本還不願接受，現在則甚麼也得不到，永遠別再指望俄羅斯在此問題上讓步，而這正是充當美國鷹犬的代價。日本最可悲之處在於不自量力，一邊介入烏克蘭問題，一邊在台海攪局，同時挑戰中俄兩個大國，簡直是找死。

說到這裏，人們終於明白為何普京過去會見日本官員時總是帶着一隻秋田犬。該犬是日本贈送的，名字叫「夢」，普京帶牠見日本老鄉，顯然是有深意的，一來讓秋田犬解解鄉愁，二來暗喻日本不要在南千島群島問題上「發夢」。

事實上，近年日本一直在發夢，不僅覬覦南千島群島，而且企圖修改和平憲法實現所謂國家正常化。尤其是俄烏戰爭爆發以來，日本右翼政客認為時機已到，因此蠢蠢欲動，異常囂張。殊不知日本一日不擺脫美國的控制，就永遠也無法成為正常國家，即使有朝一日修改了和平憲法，也依然是美國的鷹犬。