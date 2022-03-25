無厘頭星爺今次不再無厘頭。中國東方航空載有132人的波音737客機周一在廣西梧州藤縣墜毀，全機無人生還，事故原因仍在調查。發生如此嚴重空難，舉國同哀，其他人就算不表示哀悼，最起碼也不要落井下石，否則真枉稱為人了。詎料，有退休洋機師接受外媒訪問時發表冷血及帶有鄙視的言論，星爺大感氣憤，罕有發聲明，反問如果飛機事故發生在對方家園，不會緊張和痛心？他希望不分國籍，考慮別人感受。

星爺的罕有發言獲得國內網民一致讚好，但在無腦黃絲充斥的香港，星爺言論反遭網民指摘，不是說他「舐共」，背後有利益計算，就是說他沒有理解機師訪問的上文下理，曲解和斷章取義。總之洋人踩中國就是對，中國人幫中國人就是擦鞋，本港網民之反智，由此又可見一斑。

西方國家忌憚中國崛起，對中國不懷好意，這點不難理解。惟香港是中國的一部分，除非移民入籍別國，否則香港人也是中國人，空難死傷枕藉，不管某些人如何痛恨內地，亦不是抽水或幸災樂禍的時候。偏偏本港有些人比洋人言論更令人髮指，只需打開社交平台，舉凡有關報道的貼文，獲得最多的竟然是笑臉emoji，留言更是令人慘不忍睹、氣憤難平，真想問網民，如果你的家人遭受此災難，別人不斷「派笑」，會有甚麼感想？

此所以，如果星爺能仗義發言，直斥本港網民之非，效果必定比筆者寫一千句好。香港疫情迭爆，國家義不容辭派員支援，然而港人多謝冇句，還要雞蛋裏挑骨頭，僅內地醫護人員來港「執屎執尿」，已激起內地民眾極度不滿。現在還要對空難嬉皮笑臉，筆者身為港人也與有辱焉。中央原以為藉支援抗疫能拉近兩地關係，看來只是一廂情願。