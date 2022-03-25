香港甚麼都比別人快，好事壞事也一樣，如今會否又創出紀錄，成為全球疫情蔓延速度最快的地方？根據香港大學的數學模型推算，本地感染新冠肺炎的人數已達440萬，全港人口是750萬，也就是說，染疫者近六成。

自從2020年2月開始，新冠病毒在歐洲的傳播就沒有停過，不像香港，曾經有多達7個月個案「清零」的紀錄。然而，西方醫學專家在今年1月發表的模型推算，全歐洲的病毒感染率，也要到本月才達五成。若然當真如是，香港在短短兩個月內，就超越了歐陸兩年的傳播幅度，箇中原因何在，值得專家們作深入研究。

直至今年1月，本地的新冠確診個案才一萬多宗，全港平均每100個人，也算不上一個是帶菌者。現在3月尚未完結，卻發展到每100人就有60個帶菌者，增速之快，在世界其他地方委實罕見罕聞。

這種蔓延速度，大抵也超出了內地和香港專家的估計，原本以為推行全民強檢，能有助遏止疫情在香港擴張，如今也只能暫且作罷。深圳全城圍封，找出近500個帶菌者，當地只需這批人隔離，病毒傳播鏈便能斬斷。香港卻不然，圍封後揪出的確診者，可能多達幾十萬甚至一百萬人，故強檢已無意義。

何以新冠病毒的傳播速度，在香港這般驚人？我相信單論疫苗接種率的高低，也不足以解釋問題。或許是因為過去兩年，香港人的染疫率低，一旦變種病毒Omicron傳至，市民身上的抗體量少，自然是難以抵禦。再加上，此地人口密集，人與人之間往往是零距離接觸。

這般環境，堪稱Omicron的樂土，小東西們一旦登臨，便樂不可支，迅即走遍了維港兩岸。