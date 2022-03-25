俄烏戰爭爆發已一個月，與其說俄羅斯久攻不下，不如說以美國為首的西方國家亦拿俄羅斯總統普京沒辦法。技窮的西方只能策動輿論戰，西媒甚至出現了「俄羅斯總統瘋了嗎？」的討論，令人想起一句說話：「直至一方使用人身攻擊前，還不能判定餘下一方已於辯論中勝出」。

如果普京真如某些人所說的瘋了，這些人現在理應已吃了核彈。西媒披起討論的外衣，戮力營造普京活在自己的世界，既指能與他對話的人從來就不多，又引用美國中央情報局局長伯恩斯的說法，指普京「受怨恨和雄心兩股交匯怒火煎熬已有多年」，只差沒直接指出有人心理不正常。

然而，社交圈子大小與是否偏聽無關，很多鸚鵡學舌之人直接照搬社交圈子中的人云亦云，以俄羅斯入侵烏克蘭來說事，卻知其然而不知其所以然，對於俄方在戰事開打前數月，連番提出歐洲安全構想，包括到瑞士日內瓦與美國舉行戰略穩定對話，重申北約要停止東擴、拒絕烏克蘭加入，美方不但予以漠視，更加增兵東歐。

不過，普京也未有遭怨恨和雄心之火所燒，而是先後與美國總統拜登、法國總統馬克龍通電話逾一小時，謀求化解危機，白宮事後發聲明指若俄侵烏將要付出沉重代價，克里姆林宮則指華府未有回應北約擴張和在烏克蘭軍事部署的問題，普京對馬克龍表示，有關俄侵烏是非常挑釁性的猜測。

西方把普京標籤成瘋子，當成其中一項作戰策略，出發點不難理解，但重視事實者不會同意這等做法。芬蘭沒加入北約，有否被滅國？法國在阿爾斯通事件，以至日本在廣場協議，得出甚麼教訓？烏克蘭錯在沒長眼睛。思考是痛苦的，大多數人因此跳過了思考，隨眾地作出批判，如此行為堪稱瘋子。