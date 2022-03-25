政府宣布小學、幼稚園及國際學校最快於4月19日恢復面授課堂。抗疫至今，很多家長對網課學習成效存疑，但疫情下更有幼童染疫離世，加上小學、幼稚園學童缺自理能力，已有不少家長向筆者表達憂慮。

此外，儘管政府表示在學校復課後，「疫苗通行證」安排將涵蓋學校教職員和訪客，但政府現階段沒有要求學生必定要接種疫苗才能恢復面授課堂。政府任何時間都理應將保護學生安全放在首位，再考慮抗疫期間的學習安排。

筆者昨日去信政府，對復課安排反映家長的關注。現時全港3歲至11歲學童疫苗接種率未理想。為築起更有效的防疫屏障，建議政府考慮把「疫苗通行證」擴展至中小學及幼稚園學生，例如未接種疫苗或只接種一針的學生需否於每天上學前進行快速抗原測試及每周進行一次核酸檢測才能返校。

目前學校需嚴格遵照教育局發出的《學校健康指引》及衞生防護中心的《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引》，惟有關指引已多月未有更新，不少學校反映，擔心兩套指引未必能滿足第5波疫情下的學校防疫需求，期望政府檢討兩套現行的《健康指引》，理順復課後的防疫風險管理。

鑑於疫情多變，更有爆發第6波的風險，盼政府研究分階段復課，如先恢復網課，再安全有序恢復面授課，最後才全面復課。政府應進一步交代小學及幼稚園復課安排的細節。當局亦必須向學校師生員工提供足夠的個人防護裝備及抗疫物資。

第5波疫情對學生造成巨大衝擊，大部分學生均期望安全有序與同學一起學習，筆者期望政府仔細研究，在保障學生健康的前提下，照顧學生的學習需要。