深圳7天強檢交出亮麗的成績表，實現真正的清零。深圳交出全民強檢清晰的染疫人數和分布情況，真正實現中央政府提出的早發現、早隔離、早治療的動態清零，政府公務人員全部參與強檢，付出7天共600億元人民幣GDP損失，但卻換來經濟重上快車道，人民生活更安康、更安全，最重要是沒有一個患者因政府沒早發現及救治不力而死亡，深圳勝疫非僥倖。

深圳市眾志成城團結如一人，政府官員及公務員全部帶頭，政府有清楚文件和計劃告訴公眾，有百分百透明度，高官無做騷，只按《關於做好全市三輪全員核酸檢測的通告》做，層層發動組成1,584支志願服務隊共33,553人，當中包括5,000名醫護人員上門採樣，2,000官員及黨員當志願者，期間有8名領導幹部因防疫不力被立即免職，深圳市政府問責力度猛、範圍寬、動真格，用行動贏得2,000萬市民的信任和支持，真正實現上下同心、同仇敵愾，打贏抗疫殲滅戰，「深圳速度」不是浪得虛名。

最令香港人汗顏的，是深圳完全沒得到中央和廣東省的特別照顧和支援，還要額外承擔對香港支援的中央政府分派的任務，深圳以身作則，用實際行動示範甚麼叫做動態清零。

對照香港，特首林鄭月娥「天天講」困難，實推「與病毒共存」的溫水煮蛙策略，不知醜字怎寫！有中央無償、無限度支援竟推說實力不足？有18萬公務員卻不取消「在家工作」令，卻說無人手？有15,000名義工的1,633個屋邨大廈互委會卻被解散，竟說香港沒街道辦怎能做？有近萬名內地專家、醫護檢測人員援港，竟說實力不夠？有官員監督國泰失職及延誤長者打針竟不追究？有逾6,000人枉死，還說代價不大？真陰毒！