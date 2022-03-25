林鄭表示並冇放棄全民強檢，只係由於涉及大量資源，時機要掌握好，如果疫情尾段有效達成目標，例如可以通關，就一定會做全民檢測；佢又話最好可以預測疫情走勢以制訂抗疫工作，但恐怕現實冇呢個水晶球喎！

林鄭連「水晶球」都祭出嚟，呢招大有古人「予豈好辯哉，予不得已也」的意思，即使仲有3個月貨仔，佢真係每日都很有抗疫精神，冇一刻感到身心疲憊而影響工作！佢認為目前政府需要繼續建設設施，一定要減重症、減死亡、減感染！

事至如今，確診人數累計百萬人，第5波疫情死亡人數遠超政府處理遺體嘅能力，死得人多而鬧「棺材荒」！政府呢個時候先來「減死亡、減感染」，豈不予人哭笑不得之感？若然一切有「水晶球」指點，試問一眾防疫高官又如何值30、40萬人工一個月？古人說：無故而尤人，則人必不服！無故擺水晶球上枱，老朽也不服！

港產官僚做錯事，從來只見「A」字膊，卸得就卸，老朽從沒有見過一個高官會先找出自己嘅問題！一個有承擔嘅問責高官，理應向自己查找不足，找不到，再找，直至找到問題才肯罷休！如今，卻永遠不肯認己之不足，政策朝令夕改，錯咗就推給冇水晶球，果然淡淡定，有錢剩吓！

政府希望下月21日起一併放寬部分處所，所有食肆料獲放寬！之不過，首階段維持關閉酒吧，業界感失望，強調今年1月7日起被勒令停業，今年至今只營業咗6日，形容業界如置身「黑暗隧道」！老朽深表同情，疫情嚴峻時，政府下「禁酒令」，林鄭曾拋出金句：飲醉少少會有親密行為！唉，市民身心俱疲，若然開放酒吧可以令市民有番活力，說不定香港出生率有望回升，大好事也。