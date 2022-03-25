連花清瘟膠囊、金花清感顆粒、藿香正氣散/正氣水，都是已獲國家認可，並在內地廣泛使用作醫治新冠肺炎的中成藥。當香港第5波疫情爆發，公立醫院逼爆，部分私家醫院及醫生又未能接收和治理新冠病人時，不少市民群起搶購有關中成藥自救，導致其價格飆升及供應緊張。其後內地向香港源源輸出相關醫藥物資，又有人質疑內地供港的中成藥為未經本地註冊的內地版「水貨」，擔心會出現質量、安全及適用性等問題。

事實上，香港有關當局不時都在市面查獲、沒收一些未經本地註冊的內地中成藥，並對有關供應商及藥房作出檢控，但其實大部分個案都只牽涉代理權或藥品包裝說明問題，絕少涉及質量或安全事故。亦有一些內地中成藥加入了小量西藥成分，只要經過醫學認證及作出清楚展示，這種情況在內地是容許的，但在香港則屬非法。本地法例規定中藥就是中藥，西藥就是西藥，兩者不能混合，某程度妨礙了香港的中西合璧治療與中醫藥的全面發展。

同樣情況在醫生的培訓和診療方面也有出現。內地的中醫師在培訓階段已有接受部分西方醫學、甚至外科訓練，經考核認證後可直接替病人開西藥及動手術。而內地的西醫也有接受一定程序的中醫藥和中西協作培訓，雙方可互相轉介及共同會診，為病人提供最合適、最全面的藥物及療程。

香港基於歷史原因、殖民地時代遺留下來的制度和思維，還有一些固有利益問題，法例嚴格劃分中醫就是中醫，西醫就是西醫，一旦越過紅線就是無牌行醫、非法開藥；接受跨界別培訓只屬自願及額外性質，中醫至今無權轉介病人照X光或接受物理治療，許多保險公司仍拒絕接受中醫簽發的部分病歷及醫藥使費證明。這些法例和制度，同樣妨礙了香港的中醫藥及中西醫協作發展。

早前有調查推算，香港的中醫人手將出現供過於求，有部分中醫建議倣效過往西醫的做法，透過收緊考核標準及限制承認非本地培訓的中醫，令現有的本地中醫可獲取較「合理」的報酬。但筆者則認同另一部分中醫的看法，所謂的中醫人手「過剩」，其實是源於香港的中醫普及化停滯不前，尤其是公營醫療體系仍然由西醫壟斷的問題。若能在公立醫院更廣泛地運用中醫藥，不但可為中醫提供更健康、全面的發展機會，亦能紓緩西醫人手嚴重不足的問題，最重要是讓病人能獲取更適時、適切和多元化的治療。

本港首間中醫醫院正在動工興建，預計2025年落成啟用，是香港中醫藥發展的重要里程碑。但單靠硬件建設，而且只有一間醫院，肯定仍遠不足夠。特區政府必須全方位加快中醫藥發展步伐，包括檢視、改革上述法例和制度。不能照抄內地做法，但也不能抱殘守缺，死守已經不合時宜、不符合病人最大利益的一套。