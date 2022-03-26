世界視線：普京無風不起浪 　拜登作繭變自縛

俄羅斯揮軍烏克蘭後，美國總統拜登立即牽頭向克里姆林宮開刀，發起接二連三的制裁，凍結俄國銀行在美大批資產，又不惜動用「金融核武」、把俄國逐出環球銀行金融電訊協會（SWIFT）支付系統，勢要趕盡殺絕。但正所謂「你有張良計，我有過牆梯」，俄羅斯總統普京周三投下震撼彈，下令所有對俄「不友好國家」只能用盧布購買石油及天然氣，結果盧布應聲大漲；被反將一軍的歐美，恐怕要自己吞下對俄制裁而引起的連串苦果。

普京要求西方透過盧布來支付能源交易，直接把制裁外匯的問題丟給對俄制裁的國家，「你制裁俄羅斯央行，不准我使用外匯，那你想來換盧布買能源也難」。簡單而言，若果俄國能源必要用盧布結算，那麼歐洲各國央行就要拋售歐元及美元買入盧布，而這將導致盧布緊缺，繼而引發升值；反之歐元美元則必然貶值，成為石油美元體系一個裂口。

普京為何有底氣這樣做？因為沒有美元歐元不一定會餓死，但沒有能源卻真的會要命。歐洲能源供應主要依靠俄羅斯，自俄烏戰爭爆發以來，歐洲能源價格暴漲，多國民眾上街抗議，群情洶湧。雖然歐盟繼續口硬，聲稱會制訂協議減少對俄依賴，但主要成員德國等表明根本無法立即停止購買，而且禁運恐怕只會再度推高油氣價格。

華府與盟友大力制裁俄羅斯，暫時看來是殺敵一萬自損三千。新冠疫情持續未散，能源價格卻不斷上漲，早已令歐美吃不消。拜登曾就能源問題致電兩大傳統盟友沙特阿拉伯及阿聯酋，卻慘吃閉門羹。稍後便傳出沙特計劃和中國以人民幣結算石油，而對拜登政府在也門叛軍青年運動上立場非常不滿的沙特，之後宣稱青年運動的襲擊影響原油生產，因此不會對國際能源市場任何石油短缺承擔責任，明顯剃美國眼眉。

華府推動俄烏戰爭，打算收割俄國並藉以把能源銷往歐洲，詎料自己肆意施加制裁及沒收俄羅斯私人財產的行為，令國際社會乃至盟友為之側目，多國為免他日被華府收割，紛紛加快去美元化，將美元儲備分散成不同貨幣或黃金。經此一役美元地位下降，也為美國霸權敲響警鐘。