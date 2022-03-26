正論：前景灰暗無信心　移民已成大潮流

移民潮流，浩浩蕩蕩。這些年，香港先遭受黑暴蹂躪，復被疫情襲擊，經濟每況愈下，民不聊生。港府施政則錯漏百出，甚至與民為敵，許多土生土長的港人都意興闌珊，寧願執包袱走人。最新一項民調顯示，近四分之一的受訪者計劃移民，比率較去年同類調查上升。每四個港人一個想走，反映的是此城不宜久留，哀莫大於心死也。

有民調機構本月訪問逾6,700名香港市民，一窺其移民意欲，結果有計劃移民的佔24%，較去年8月的同類調查上升4%；沒有計劃移民的佔65%，較去年8月下跌約6%。而最多受訪者、佔35%認為，如其「個人自由」情況轉差，會促使他設法離開香港，其次為「家人的前途」及「香港的政治」，各佔16%。負責調查的學者指出，結果反映港人移民的主要因素是政治和經濟；該機構已就移民進行過3次調查，市民移民意欲一次比一次高漲，在「政治推力」及其他國家放寬移民政策下，預料趨勢將會持續。

當然，有關機構有黃色背景，取樣或有政治傾向，但若不因人廢言，近一年來港人談論最多的是移民，朋輩間趕搭移民快車的情況有增無減，卻是不爭的事實。學者歸咎於政治問題及個人自由變差，暗示《港區國安法》落實後，個人自由大幅收緊，令港人萌生去意。無可否認，國安法實施後，對於反中亂港之徒的確有如緊箍咒，遊行示威不復再，但與此同時，社會進入穩定，議會消除雜音，暴力事件大幅減少，對整體市民來說，絕對是利大於弊。因政治因素和個人自由轉差而移民者，相信大部分都為黃絲，這些人政治重於一切，要走基本上留不住。

然而必須指出的是，是次調查之中，自認非民主派的市民同樣認為香港政治環境變差，令其設法離港的比例上升，升幅更達10%，顯示非民主派市民亦對政府政策同樣失望透頂，這個結果便不由執政者不警惕。

事實上，港府抗疫一塌糊塗，導致生靈塗炭暫且不說，單就重啟經濟問題，完全沒有急民所急，中港通關至今遙遙無期，就連何時與國際接軌亦語焉不詳，完全沒有訂立目標，更無路線圖，政策朝令夕改；紓解民困方面一樣錙銖必較，一萬元失業援助金在社會要求超過一年才肯落實，還要諸多設限；表列處所長期被禁營業，由老闆到僱員根本無法維生；就連外資都頂不順港府寬嚴無度的禁聚措施，香港歐洲商務協會昨日發表調查報告，25%受訪會員將在未來12個月全面撤離香港。港府若繼續蠻纏胡攪，不僅港人用腳投票，連外資都會棄港遠飄。

由此可見，政治因素的移民只是其中一環，一個城市是否宜居，能否留住人才，最重要是看政府施政是否合理，是否從有利整個社會的角度出發，讓人民安居樂業。不幸地，香港在無能政府帶領下樣樣皆缺，更因為中港封關，連背靠祖國的優勢也失去，根本無法給予市民和商界信心。若情況再無改善，比九七前更浩蕩的移民潮還在後頭！