俄烏之戰打擊最大的除了烏克蘭與俄羅斯外，便是歐洲。近一、二十年裏，歐盟受到美國策動的各種危機──歐債危機、難民危機、新老歐洲之爭，以至2014年至今的烏克蘭危機，經濟屢受挫折，整體規模已落於美國之後，也正被中國超越。經濟發展需要和平的國內國外環境，可惜因俄烏之戰，歐盟被美國拖入泥沼，不能拔脫，前景堪憂。尤其是俄烏之戰的後遺症是美國迫使歐盟制裁俄羅斯，斷絕關係，重複冷戰時期的對立。歐盟在90年代蘇聯解體後建立的跨國供應鏈體系，以及能源礦產供應關係都要全面破壞，重建不易。歐盟事實上正陷於四面楚歌：俄羅斯與東歐的危機，北非顏色革命後的戰亂，中東重建有待，西方還有美國與其附庸英國的敵視。

本來歐洲近年正與中國合作，企圖打破困局。今年一、二月擺脫疫情的打擊，中歐貿易漲了近15%，超越東盟與美國成為中國最大貿易夥伴。中國對歐出口大升24.2%，顯示中國的質優價廉的工業產品正大量支援歐洲的消費市場。中歐貿易擴張反映了中歐貨運班列的成功。去年班列近15,000列，運貨量逾130萬標準箱，升近30%。中歐班列佔中歐貨運已近8%。假若沒有俄烏之戰，美國歐盟制裁，增長勢頭更大。戰爭後，一是全面關閉烏克蘭的通道（但佔2%總貨運）；二是制裁俄羅斯鐵路公司，中歐班列九成是經俄境，早晚會被制裁，金融制裁也嚴重打擊貨運收費。即使波蘭積極地維護中歐班列（九成經白俄和波蘭），相信在美國壓力下，經俄境入歐的通道會大受打擊；三是南路或中路要經裏海、黑海、土耳其至東歐或意大利北部入歐，路程遠，成本貴，黑海也不安全；四是改海路，會使現時負擔過度的海運，成本與時間加重。

戰後恢復需時，中歐貿易受重挫。歐盟面對的壓力便不只是戰後美國企圖建立的新冷戰體制，把烏克蘭危機延續，更且面對能源危機（制裁俄羅斯），貿易受挫（中歐貿易）。歐洲的經濟供應鏈要全面重整，但美國的壓力不會放鬆，甚至會強迫歐盟參與，跟着是對中國的圍堵、制裁。歐盟和歐洲的經濟必然走下坡，困難重重。美國仍可用政治動亂進一步打擊歐盟的穩定。歐盟若不被瓦解，便會被癱瘓，使中俄等沒法借與歐盟合作來發展。

俄烏之戰便是美國打擊俄羅斯與歐盟的一石二鳥。