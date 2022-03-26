香港警方國安處日前破獲了一個反修例暴亂中十分活躍的黑暴武裝團夥，這個團夥前年初就十分活躍，成立了名為「黑武士軍團」的「港獨武裝力量」。警方拘捕了一名59歲、有外國背景的男武術教練及一名62歲女助理，他們聲稱要為「日後革命作準備」。

警方在其武館搜出了大量武器和煽動性宣傳品，上書「香港人加油啦，成立影子政府、自衞軍向共匪討債」，鼓吹「願意學習武術，武器、裝備，為反抗力量等待大有可為的那一天」。武館內還貼着「殺鬼隊訓練班」、「救人救己，挽救香港」等海報。

這樣的暴亂武裝團夥，香港人絕不陌生。他們「今日成魔」源自於一群自我標榜「勇武派」的傢伙。早在2014年的「佔領中環」，激進本土派和「港獨」派興起，旺角動亂和反修例暴亂，這樣的「勇武派」就一路「壯大」，由口號標榜到採取行動，他們大喊大叫「勇武抗爭」達到政治目的，其行動愈來愈激，愈來愈暴，全無底線，結果成為香港反中亂港勢力中最瘋狂、最兇狠殘暴的一群。

在反修例暴亂時，他們打砸搶燒，無惡不作，當街用利刀刺警殺人、猛擲燃燒彈、引爆炸彈，將暴亂推向「無差別殺害」、「濫殺無辜」的恐怖主義。他們這樣做，一是在瘋狂發洩對國家、對共產黨、對港府、對愛國愛港陣營的仇恨；二是向港府和中央施壓，接受他們顏色革命、全面奪權的「五大訴求」。

大量事實證明，他們獲得武裝有兩種途徑，一是接受外部勢力輸送和購置的槍枝彈藥、裝備和各種兇器；二是自製武器和兇器，自製汽油彈、爆炸品等。他們有為數不少的、十分隱蔽的兵工場，他們的武裝人員也非「等閒之輩」，有經過專門軍事訓練之人，在黑暴中和警察作戰頗見工夫，很有隊形，進退有度，指揮嚴密，靈活機動，戰力不弱。

這樣的武裝團夥，還有多少潛藏於港九新界？想想令人心悸！