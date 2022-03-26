為了反制西方毫無底線的制裁，俄羅斯總統普京祭出一記妙招，拒絕所有參與制裁的「不友好國家」以美元和歐元支付天然氣供應，全部要用盧布。這一招令部分高度依賴俄國天然氣的歐洲國家尷尬不已，畢竟俄國天然氣佔歐洲總消費量達四成，短期內無法尋找替代品。也就是說，歐盟諸國例如德國、法國等將不得不用歐元換取盧布來支付俄國天然氣的費用，全面制裁云乎哉？

你有張良計，我有過牆梯。西方的瘋狂制裁無疑給俄國造成嚴重傷害，但在莫斯科強力反制之下，西方也勢必遭受反噬，可見由美國主導的這場制裁大戲，從一開始就注定是一場鬧劇。歐盟諸國一方面參與金融制裁，一方面換取盧布購買俄國天然氣，弄得好像精神分裂似的，不是很諷刺嗎？實際上，歐洲固然離不開俄國天然氣，中國和印度等東方大國更不可能離棄俄國，印度即將推出盧比與盧布貿易機制，允許國有銀行參與對俄交易，根本無視美國的制裁威脅。

中國態度又如何？很明顯，無論如何也不會跟隨美國起舞。正如俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃指出，俄國在世界上還有朋友，特別是中國。畢竟中俄面對共同的敵人，命運相連，休戚與共，沒有任何理由不站在同一陣線。美方不斷恐嚇中方，若不參與制裁便要「面對嚴重後果」，只能說明自己狂妄無知。這些年美國針對中國的制裁還少嗎？中國有被嚇倒嗎？

俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫日前撰文指出，華盛頓的任務是摧毀俄羅斯，然後徹底削弱中國。這顯然是想提醒中國，不要中了美國圈套，因為一旦俄羅斯被西方擊倒，接下來中國也將面臨同樣命運。其實不用提醒，北京當然知道美國亡華之心不死，怎麼可能中其圈套。更何況，中國向來講國際信用，不會像美國那樣專做背信棄義的事，更不會在朋友背後插刀，莫斯科大可放心。

所以說，俄羅斯並不孤獨，既有中印這些大國支持，還有眾多「中立國」暗助，縱使暫時遭遇困難，終會重新振作。北韓最近接連試射導彈，既是打臉美國，更是聲援俄國，這就是朋友。反觀西方陣營同床異夢，美國藉俄烏戰爭收割歐盟，歐盟豈會甘心長期被人收割，雙方遲早各走各路。到時候許多人也許才會看清楚，美國主導的這場制裁鬧劇是多麼無聊。