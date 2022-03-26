又到特首跑馬仔的季節。特首選舉受疫情影響，提名期和競選期皆延後，隨着疫情在高位喘定，如無意外，特首選舉將會如期舉行。提名期下月初展開，坊間傳出現任政務司司長李家超和財政司司長陳茂波有意角逐大位，林鄭昨日被問及時僅表示未有收到任何司局長的辭職信，自己是否連任更是拒絕作答。

特首大位花落誰家，仍是未知之數，但作為一位小市民，筆者期望香港會有新人事新作風。試想想，要是仍由舊人頂上，施政作風沒有改變，利益輸送沒有改變，香港仍舊是港英餘孽的天下，這對國家大局發展，以至香港未來定位，孰好孰壞，不言自明。再說，港人這些年先後經歷了黑暴和疫情摧殘，到最後都要依賴中央撥亂反正，恰恰證明現屆政府德不配位，能不稱職，要是香港還要被這些人蠻纏胡攪多5年，肯定只會有更多市民用腳投票，寧願移民他國做二等公民，也不願繼續留港受折騰。

若由新人接任，先不管其能力如何，起碼能給予市民一個重新出發的希望，總好過原地踏步。當然，人們更寄望新特首能夠體恤民情，緊貼時事脈搏，知道民間疾苦，而且有大局觀，既能改善經濟民生，又能將香港格局提升，融入大灣區發展，發揮背靠內地優勢，鞏固國際金融中心地位。逆水行舟，不進則退。別說上海、深圳早已蜚聲國際，就連新加坡都將香港愈拋愈遠，特區已蹉跎太久，再也經不起多5年的虛耗，必須急起直追。

筆者和林鄭一樣沒有水晶球，不知道下任特首誰屬，只是和其他小市民一樣，期望香港會有新局面。其實，「港人治港」的定義可以拉闊，不拘一格用人才，否則來來去去同一面孔，香港不會有進步。