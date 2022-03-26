新冠疫情肆虐香港，因染疫而死的人，至今已逾6,000人，據說其中87%的病亡者，曾接種國產科興疫苗，只有少數人是接種德國製的復必泰，有傳媒便藉此大做文章，暗示國產疫苗不濟。平素的電台節目，經常訪問醫學專家，他們大多熱衷「谷針」，卻也十居其九推薦復必泰疫苗，然則，莫非國產貨當真不如人？

日前，一份具參考價值的報告終於出台，香港大學研究新一波疫情，比較復必泰和科興的效力，結果卻顯示，只要在賽場中跑到最後，科興非但不輸別人，甚至有後來居上之勢。先比較預防重症的效力，接種一針之後，復必泰在長者身上的保護力，比科興高25.2%；接種兩針後，差幅收窄，只高17.4%；到打滿三針，兩者的效果幾乎一樣，復必泰只比科興高0.1%。再比較防止死亡的效力，一針後，復必泰比科興高21.8%；兩針後，只高14.9%，三針後，科興的保護力達98.3%，反超前復必泰0.2%。

港大的研究已清楚說明，科興的效力不遜於人，愈是路遙，愈知馬力。至於說八成病歿者曾打科興，那是因為感染新冠肺炎而死的人，大多是長者，而長者多數選打科興，接種者的基數較大，病亡的人數自然會較多。

如今看來，反倒是中國製疫苗走對了路，很多評論者曾刻意找碴，說國產疫苗只能預防重症，對防止輕微感染則效力極低，反觀外國貨，對防輕症、重症俱有好效果。其實，那是騙人的說法，如今第5波疫情殺到，我身邊的朋友大多是接種復必泰，確診輕症者卻不計其數。還是國產的疫苗商老實，他們早就告訴你，疫苗主要不是用作預防輕微感染，只是在防止重症及死亡較有效，這才叫童叟無欺嘛。