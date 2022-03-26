俄烏戰爭觸發地緣政治板塊碰撞，引發多國外交關係劇烈震盪。其中，日本不知是否扮演「美國小弟」過分入戲，竟卯足全力對俄羅斯大搞制裁，禁止對俄出口半導體、通訊工具、軟件等300多種產品，又凍結俄羅斯聯邦安全局、企業、銀行資產，引起俄方猛烈回應，宣布退出對日二戰和平條約談判、停止免簽證交流，而最令日本大失預算的，可說是禁止原島民登上南千島群島（日稱北方四島），中止雙方島上經濟合作。

日本對俄強硬並不單純，首相岸田文雄月初指「北方四島是日本固有領土，日本擁有島嶼主權」，展現出罕見的強硬態度，相比起2019年2月，日本政府對相關議題避而不談，聲稱不希望阻礙未來談判，可謂判若兩人。不難看出有人正押注俄羅斯在俄烏衝突中，即使贏了戰役，也會輸掉戰爭，今後必為西方孤立唾棄，因此當印度還在靜觀其變之際，日本已立定決心向美國表忠，如能借機趁亂奪回有主權爭議的土地更佳。

日本對奪回北方四島的決心不可謂不堅決，2016年12月，時任首相安倍晉三在故鄉山口縣與俄羅斯總統普京會談，祭出與俄方共同合作發展北方四島的名目，打的就是讓日本人可自由進出上址的算盤，布的是長遠謀略大計。蓋因對俄方而言，除了漁業外，上址沒有其他產業足以吸引俄人移居，日本看準了當地俄人不多，大舉「進駐」，假以時日，落地生根，日本人將會成為多數，屆時再就領土問題搞公投，主權便如探囊取物，此等手法若說是師法普京處理克里米亞，亦不為過。

然而，日本雖有工匠精神，深諳慢活之美，外交上卻總是操之過急，當年偷襲珍珠港如是，如今與俄翻桌亦如是，惟不同的是，美國在遠，北極熊在近。