第5波疫情暴露了港府抗疫的許多短板。就以「分層分流」的最後一層來說，政府表示會派發物資、提供熱線服務、回答諮詢，但筆者一直收到不少市民投訴，確診在家隔離人士用快速平台申報，一周後仍未完成登記，熱線難以打通或未解答問題，不少民間團體相繼組織行動，彌補港府的抗疫短板。

香港逾九成安老院舍出現確診，大批長者死亡，是疫情的超重災區，也是抗疫明顯短板。香港抗疫義工隊主力支援全港794間安老院舍，及時籌措並派發防疫藥品及生活品，並開通救助熱線。

數以十萬計市民被迫在家檢疫或隔離，但政府支援不足，消息混亂，市民要自檢自救，徬徨無助。民間力量相繼向居家隔離的市民提供相關指引和必要抗疫藥品、生活物資。在本港各區都有無私奉獻的義工團隊，持續不斷地把抗疫物資與愛心關懷送到無數有需要的居民手中，更有行動專幫助獨居長者及劏房戶。亦有西醫及中醫義工團隊提供遙距診治、送藥及上門為長者接種疫苗等服務。

針對近日不斷有市民投訴收不到物資的情況，政府昨日表示已經改善，並將向全港家庭派防疫服務包，送給接近300萬個家庭。政府已邀請多個民間團體大量招募義工，參與派發。

貫徹中央「動員一切能動員的力量」的指示，政府應動員全體公務員參與抗疫，而民間力量也應是港府抗疫的重要補充，有政府統籌及動員地區組織和議員等社會力量協助，必定能提升香港的抗疫能力。期望政府吸取教訓，改善統籌及物流派送流程，善用內地經驗及民間力量，實施抗疫措施時更精準與具前瞻性，為市民提供及時到位的支援，讓市民安心齊心抗疫。