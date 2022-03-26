無論林鄭如何吹噓公務員已投入抗疫工作，無論公務員事務局局長聶德權去信所有常任秘書長，要求他們積極主動向傳媒解說公務員在抗疫中非常落力，為甚麼都無法取信於民？道理非常簡單，特首和問責高官的誠信早已掃地。市民都上慣了「狼來了」的當，還會盲信官家「天天講」便是真話嗎？這是政府當局施政失信和行政失當的必然結果。

市民與政府管理者的關係，如果用最通俗或最顯淺的譬喻，像一座多層私人樓宇的業戶與物業管理公司的關係。疫災襲來，收了管理費的管理公司宣布員工全部「在家工作」、「在家抗疫」；而居住在大廈內的業戶和居民，無水、無電、無煤氣、無電梯、無人清潔、無人倒垃圾都無人理，還不能欠交管理費，請問林鄭和聶局長，還可叫業戶信任和把安居樂業的希望寄託在他們不負責的言行不一嗎？疫情第5波已逾百萬人中招、逾6,000人病歿的世紀災難下，特區政府迄今仍沒正式公開宣布取消公務員「在家工作」，這樣的政府管理者，還有為人民服務之心嗎？還會顧市民的死活嗎？無數人因疫情打擊早已破產公司倒閉，失業無飯開，甚至跳軌、跳樓自殺悲劇不斷上演，而手捧金飯碗、鐵飯碗的官員和公務員，仍奉旨「在家工作」，不是「朱門酒肉臭，路有凍死骨」嗎？「凍死骨」還收殮無門，無棺木成殮，要用膠袋裝。「屍疊屍」擺在病房與活人同在。掌握這些人命終極環節的管理權力，都是大大小小公務員，如果他們真是那麼全心全力服務百姓的話，香港會出現如此第三世界也少有的慘無人道現象嗎？

市民的眼睛是雪亮的，為甚麼沒老百姓罵紀律部隊？因為大家都看到，紀律部隊沒有「在家工作」，與市民並肩在疫戰中同呼吸共命運。