新一期居屋及「白居二」日前截止申請，有市民一早作最後衝刺交表，有記者問一位去交表嘅年輕人有冇心儀邊一區邊個屋苑，嗰位年輕人就話：冇所謂，就算死過人冧過樓都冇所謂，因為聽講平啲！記者追問點解連死過人冧過樓都唔介意？年輕人話因為公屋等極都等唔到，佢爹哋媽咪叫佢快啲買層樓當買個保險！

各位，平凡嘅人間煙火無可取代，普通市民求有個「竇口」作安樂居，以上嘅對答盡訴市民心急上樓心聲！只可惜政府對基層「房事」始終無心裝載，一味大隻講，口水多過浪花，「重中之重」嘅燙手山芋，一任拋給下一任，至今輪候公屋嘅人數，條隊愈排愈長，愈輪愈久，紅了櫻桃，爛了香蕉，白了少年頭，依然在等上樓，真係情何以堪？老朽希望下屆政府，若然運房局分拆了，運輸署專管道路交通事，房屋局專責「房事」，真係！好心！傾全力覓地建屋，咪成日得個「吹」字，吹出都係見到神仙嘅海市蜃樓！咁如何大庇天下基層俱歡顏？劏房戶等上樓依然望到眼出血！

呢！近日天氣麻麻，微雨紛飛，無阻市民「追夢」熱潮！當中不乏「廿四孝父母」，有啲趕喺上班前為子女遞交申請表；又有特登從沙田趕赴樂富嘅房委會為個仔遞交表格，形容私樓愈來愈貴，只能考慮居屋，可憐天下父母心！

有個母親預算以100萬個大洋資助女兒首期，話當為個女買個保障！有道是「養兒一百歲，長憂九十九」，做阿媽嘅希望個女，即使未嫁，都有自己爐頭，假日為佢燉煲老火湯，溫暖吓佢返工防疫疲倦嘅心！總之，有個自己窩，就是好！亦有市民話「當買個機會，博一博，博到當中六合彩」！咁多市民去博一博，難怪又超額認購26倍！風繼續吹，夢依然飄遠！