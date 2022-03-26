香港第5波疫情持續爆發，中央果斷出手救香港，派出醫療專家、檢測人員、醫護人員、抗疫物資等援港抗疫，這是「及時雨」和派「定心丸」給全港市民。特區政府上月預告推行全民強制檢測，事隔一個月，特首林鄭月娥近日宣布暫緩計劃，解釋是因為內地和本港專家都認為，全民強檢應在疫情爆發初期或尾期進行。

事實證明，在第5波疫情爆發初期，特區政府以「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的方法去防疫抗疫，根本是缺乏協調統籌，抗疫不濟乏力，造成疫情一爆不可收拾，更超越英美，更白白錯過了進行全民檢測的黃金期，造成大量人命經濟損失。

在抗疫的關鍵時候，特區政府竟然推出「自助餐」抗疫，市民需要自行檢測、自行申報確診、自我隔離檢疫、非必要時不要使用政府服務，包括醫療或緊急服務、自行服藥治療、自行監察檢疫進度、自行申報檢測「回陰」、自行決定是否可以「脫離檢疫」、自行找朋友和親戚支援。這個做法當然引起疫情更進一步爆發和失控，市民被迫「與疫共存」，生活在水深火熱中，苦不堪言。這是政府高官展現的不負責任、不承擔、不作為，令人齒冷！

一方有難，八方支援，內地援港抗疫團隊第一時間到港，方艙醫院7日建成，抗疫物資源源不絕運送到香港，同時穩定了港人生活必需品的供應，充分體現了中央「有求必應」，內地同胞的無私奉獻，溫暖了香港市民的心，令人對抗疫充滿信心，感到充滿新希望。

但是特區政府卻認為目前並非合適時機，又指內地專家認為香港社區組織能力較弱，要確保所有人進行檢測面對很大挑戰。強調會繼續監測疫情，在效益大於代價時才會推行全民強制檢測，而暫緩推行全民檢測。

如果香港不推行全民檢測，怎能徹底切斷傳播鏈？又怎能融入大灣區的發展機遇和國家發展的大格局？實際上，在抗疫期間，很多港人與內地親人分隔兩地，未能共敍天倫，甚至親人離世，也未能見最後一面。

政府專家顧問梁卓偉估算現時全港有約440萬人已染疫，若之後本港無出現新型變種病毒，市民無大規模出行，預料下月21日，每日新增感染人數可降至三位數，計算約過半人獲藥物治療，死亡人數增至約9,300人。

減感染、減重症、減死亡的「三減」，以及集中資源、集中救治等的「四集中」是當前優先工作。防疫抗疫關乎到香港的公共衞生、市民的生命健康、民生經濟、公共利益和長遠發展，香港特區政府肩負抗疫的主體責任，必須用好中央提供的所有抗疫資源，迎難而上，採取一切合理可行措施手段，徹底切斷疫情傳播鏈，務必在第6波疫情來臨前，盡快推行全民檢測，早日恢復正常生活，這是廣大市民的合理期望。