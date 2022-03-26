功夫茶：官地荒廢大嘥鬼　養蚊地王終拍賣

雞蛋摸過輕四両。呢句幾絕，形容啲人貪婪無度，過手嘅嘢都要佔便宜，連被佢摸過嘅雞蛋都輕多了！嗱，相對香港政府，明知土地矜貴，尤其市區，一幅地拍賣閒閒地一百幾拾個億元！之但係政府又經常闊佬懶理，情願丟棄養蚊生草！

各位，功夫茶講緊旺角洗衣街前政府用地，即水務署大樓原址，呢幅地遭政府荒廢多年，屢遭坊間狠批浪費公地。迨至上月，發展局終宣布，將該用地納入2022至2023年度賣地計劃，運房局尋日刊憲。

呢，根據刊憲資料，政府將興建兩條橫跨聯運街嘅高架美化行人道連相關支柱，連接位於洗衣街、亞皆老街和聯運街嘅水務署大樓原址地盤與港鐵旺角東站嘅平台；興建一條行人天橋，連接該發展地盤與沿旺角道嘅現有行人天橋；興建一條橫跨亞皆老街嘅行人天橋連接相關支柱，連接該發展地盤與黑布街。此外，亦有唔少美化市容地帶嘅改動，呢啲大工程或小改建，統統為配合附近擬建嘅商業發展項目。

各位，呢幅用嚟養蚊曬太陽嘅核心地段，為市場罕有供應。翻查資料，該地皮為水務署大樓及食環署辦公室原址，政府約廿年前已決定待搬遷水務署後出售。之不過，政府官僚做嘢，向來鍾意研究復研究、諮詢又諮詢，計劃又舉棋不定，蹉跎咗多少黃金歲月，唔到爛了香蕉都唔知青春忽已晚！

依家雖然疫情仍然嚴峻，據悉因地皮為市場罕有，相信必吸引各大發展商入標競投，市場估值約百多億元至二百多億元不等。嗱！洗衣街呢塊咁無敵嘅市區地王，政府都可以側側膊，唔多覺！難怪本報和坊間輿論都經常炮轟庸官口就話缺少土地建公屋，查實係心中無民，大把官地情願荒廢養蚊卻拒惠民，認真豈有此理！

歷屆特首，經常將「土地不足」掛喺嘴邊，而施政報告又無不提出要「善用各區閒置土地」，而實情往往「講咗當做咗」！嗱，本報兩年前已動用人力物力，搵出港九新界多塊未納入發展嘅棕地、空置工廈及工業邨內閒置工地，力證本港其實「大把土地」可供發展。同時亦發現大埔白石角有多幅官地養蚊，甚至亂堆垃圾釀鼠患！土地矜貴卻難逃荒廢命運，呢個冇靈魂政府根本係真正嘅大嘥鬼！

講真，全港空置嘅「政府官地」都不知凡幾！如果政府心中有民，尤其關注幾十萬劏房戶等上樓，等極都只聞樓梯響，庸官面對咁多荒地仍然「好好好，睇唔到」，遂使劏房戶「屈室求存」，活得毫無尊嚴，連帶令香港呢個金融中心蒙羞！