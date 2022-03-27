世界視線：平壤悍然射導彈　激起半島千層浪

在俄烏衝突逐漸明朗化之際，朝鮮半島局勢再起風雲。北韓上周四悍然試射火星17超大型洲際彈道導彈，領袖金正恩指新型戰略武器讓全世界再次清楚認識北韓的戰略力量，揚言會繼續為與美國的長期較量做好萬全準備。美日韓「例牌」齊聲譴責，當中即將卸任的南韓總統文在寅再也按捺不住，下令韓軍高調軍事演習以威懾平壤連番挑釁。沉寂好一段時間的東北亞，一時間再成全球焦點。

這是北韓時隔4年多以來再次試射洲際彈道導彈，導彈飛行約67分鐘後落入日本專屬經濟區水域。朝中社發放金正恩親自監督發射過程的影片，指火星17型具備核戰遏制力，而北韓緊握的核寶劍，將徹底摧毀美帝國主義及其僕從勢力。日本政府透露，北韓洲際彈道導彈可飛行逾1.5萬公里，顯然已具備對美國全境進行核打擊的能力。

自「特金會」不歡而散後，朝鮮半島局勢一直處於僵持狀態。朝方一直等待美國總統拜登拋來橄欖枝，但後者上任後的首次外交政策演講中，甚至完全沒提及北韓，並在衡量對民主黨選情難以加分下，一直對北韓問題冷處理。踏入2022年，不耐煩的北韓在短短一個月內密集進行7次導彈試射；惟華府僅暗示朝方應在無任何前設條件下重啟無核化談判，更不得預設美方解除經濟封鎖。

隨着平壤今次高調試射，意味着金正恩已親手撕毀2018年4月時作出暫停試射洲際彈道導彈和核試的承諾，並決心讓朝美關係再次走向對立。北韓此舉也打亂了華府的大局部署，令其除了要應付烏克蘭局勢、能源危機、國內通脹及新冠疫情外，又要分神應對朝鮮半島局勢，早已焦頭爛額的拜登除了制裁，又有甚麼拿得出手的牌可打？其民望恐怕只會進一步下挫。

北韓往往會在南韓政權換屆期作出挑釁，但金正恩這一射，標誌着文在寅5年來推動的半島和平進程瞬間化為泡影，令文氏不禁痛批金正恩毀約破壞和平。對朝態度強硬的南韓候任總統尹錫悅將在5月就職，倘新政府配合華府對朝重啟軍事施壓，不排除會刺激北韓恢復核試，屆時世界局勢只會亂上加亂。