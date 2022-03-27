正論：二手飯也成上品　疫情下悲慘世界

疫情下的香港一片愁雲慘霧，基層三餐不繼，猶如雨果筆下的《悲慘世界》。港府甫推出一萬元「臨時失業援助金」，短短3日已接獲18萬宗申請，高官卻如在夢中，直言「無預期開放申請數天就達到這個水平」，完全不知民間疾苦。其實，更慘情的場面每日上演，有年輕人和長者每日在美食廣場內收集「二手飯」狼吞虎嚥，為《悲慘世界》寫下現代新註釋。

窮人在疫情下如何解決一日三餐，相信高官做夢也想不到。本報記者在深水埗一個商場的美食廣場內直擊，每日均見有人收集二手飯果腹，當中更不乏年輕人。日前下午4時許，一名20來歲的年輕男子手持食具不斷在美食廣場內徘徊，當他看到有客人離座，隨即一個箭步衝前將剩食放在餐盤內。當日收集到的二手飯為半碗牛肉飯和半碟青菜，他不消5分鐘吃完，顯見非常肚餓。另一個案，則見有長者在午飯時段與食客搭枱，雙眼望着對方盤中美食，明顯是希望第一時間將剩飯據為己有，無奈食客大多吃至「清碟」，長者無功而還。此外，又見衣着斯文的年長人士收集多個膠湯碗，疑將剩食倒在一起進食，令人不忍卒睹。

是的，有頭髮無人想做瘌痢，若非山窮水盡，飢腸轆轆，誰會不顧尊嚴吃別人的剩菜殘羹？何況疫情下食二手飯有染疫風險，他們卻理不得那麼多，可見已到了不怕病死只怕餓死的地步。有社工表示，過去機構向基層派飯券，每次只派數百張，但現在是派數千張都不敷需求，有基層家庭希望多要一張飯券，也因為資源不足而無法如願，簡直聞者心酸，敦促政府勿斤斤計較，除了「臨時失業援助金」應批盡批，更須將援助期延長至半年，並加強食物支援計劃。畢竟派錢雖好卻手續繁複，不如派食物即時解決燃眉之急。

所見既可駭，所聞良可悲，誰能相信自詡國際金融中心的香港，竟有大群人活得這樣悲慘？一場疫情，不僅奪去近7,000條人命，更摧毀各行各業，失業基層手停口停，不吃二手飯，可能只能餓死街頭。港府高官一句出於抗疫需要，盲目實施禁聚措施，即使九成市民已接種疫苗，仍然不肯提早鬆綁，絲毫不理會因此造成的嚴重後果。沒錯，人命要緊，但當疫情已經喘定，昨日新增確診個案跌至四位數字，港府卻依然堅持下月20日前沒有放寬社交距離的空間，意味被禁營業的處所仍要「納空租」多一個月，停薪留職者依然無工開，僱主無收入卻要交租，生活陷入絕境。月享數十萬元高薪的港府高官，可有想過一聲令下，害死多少奉公守法、勤勤懇懇努力大半生的香港人？

本報早就預言，當局的防疫政策必須寬嚴有度，進退有據，否則市民不是病死而是餓死，看來正一語成讖。可嘆是高官直到今日仍然自我感覺良好，不是對申請臨時失業援助金者眾大表訝異，就是笑嘻嘻地說抗疫已取得階段性成果。一樣米養百樣人，在禮賓府吃香喝辣的人，自然不可能明白吃二手殘羹之苦。