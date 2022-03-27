功夫茶：億元毒品若等閒　疫下少年誤歧途

雞忌發瘟，鴨忌離群，牛忌腳震，皆因佢哋若有咁嘅徵兆，必定有病！而人忌毒品，警方反毒標語都話：毒品嘗一口，閻王在招手！事實上，除咗吸毒，仲要拒絕販毒誘惑！否則以為「食大茶飯」，分分鐘原來係毀一生！

各位，海關近日又偵破逾億元毒品案，關員早前查驗海運貨物，發現一件由中美洲寄出，報稱變壓器嘅貨物藏有可卡因毒品。販毒集團收藏手法精細，卻逃不出海關法眼和深入調查，終於喺本月24日拘捕兩名少年，分別14及15歲男學生，25日再拘捕一名49歲任職物流公司嘅女子。

海關早前透過與外地執法機關作情報交流，鎖定一個由哥斯達黎加海運入境貨櫃，報稱變壓器嘅貨物。海關毒品調查課監督形容販毒集團花盡心思，變壓器體積龐大且物料堅固，檢查變壓器時遇上重重困難，幾經努力才打開變壓器，發現內有一個充滿油嘅油缸，要先抽走油缸內750公斤油，又發現另有金屬板覆蓋零件，關員費九牛二虎之力鋸開金屬板，發現10個鐵箱，有厚鉛板蓋着，仲有鐵絲綑綁，花咗約10個鐘頭，拆開後發現每個鐵箱內有10塊可卡因磚，每塊重1.2公斤。行動中，海關檢獲100塊共重120公斤可卡因磚，市值1.1億元。

從以上運貨之巧花心思，可見販毒集團行事之細密謹慎，骨幹成員冇露面，懂得利用香港物流公司嘅方便，遙控多間物流公司轉移貨物，約20日後先派人提取貨物。至於被捕嘅兩名少年學生，相信疫下唔使返學無所事事，誤入歧途做咗爛頭蟀，初步調查佢哋受黑幫集團操控，明天在粉嶺裁判法院提堂，至於被捕女子仍在扣查中。

海關指出，疫情期間，販運毒品模式改變，由以前客運，變成傾向以空運或海路方式大規模販毒，海關就話將繼續與內地及外國合作，打擊跨境跨國販毒活動，從源頭阻截毒品流入市場。之不過，功夫茶又𢱑晒頭，何以近年香港愈來愈多毒品案，幾千萬元及億元毒品案檢極都有，而黑社會操控青少年販毒亦愈來愈猖狂！呢，近年涉及毒品案被捕21歲以下人數同樣呈現升勢，由2020年嘅34人增加至2021年嘅50人！

嗱！有口痕友就話，海關屢破販毒案的確神勇，可惜破獲嘅隨時只係冰山一角；近期毒品案動輒涉款上億元，點解黑幫會咁猖獗？唔通真係有執法部門嘅內鬼包庇？唉！點講都好，青少年要珍惜前途，販毒一經定罪，最高可判終身監禁！並非個個咁好彩被放生，慎之哉！