俄烏之戰破壞了中歐班列與中歐貿易發展的大好勢頭，或許這也是美國策動俄烏之戰的一個重要目的。

中歐班列的發展，串連中國、俄羅斯、中亞、中東、東歐伸至西歐，假以時日，大有恢復歷史上絲綢之路黃金時代的機會。中歐班列在過去兩、三年的大發展，亦與中歐貿易同步擴張，已出現明顯的趨勢。對美國而言，這將是歐亞大陸的大整合，包括中國、俄羅斯、印度、伊朗、歐洲各國，便是現今國際經濟的大部分。中歐班列的成功，亦已吸引日本、南韓的參與，向印支半島的伸延，也可擴及北非、東非，比起RCEP的多邊貿易規模和覆蓋更大，三、五年內將可見到效果。

新絲綢之路的經濟區形成後，美國便孤懸海外，就算美國要退守門羅主義的美洲，南美各國亦寧可參加中國的一帶一路倡議而捨美國。這樣的前景，不單止摧毀美國的全球霸權，更會將之邊緣化於歐亞復興之外，美國怎會容許，而不去找方法及早破壞呢？

俄烏之戰一開始，烏克蘭便炸毀連接俄國的鐵路，直接的作用是阻俄軍入烏，後果是中歐鐵路入烏一線便全然破壞。烏克蘭本在戰前爭取作為中歐班列的中轉樞紐，與白羅斯和波蘭競爭，匈牙利、捷克、斯洛文尼亞等東歐國家也已大興土木擴建鐵路系統，以接駁經烏克蘭而來的中歐班列。這樣的計劃被烏中斷，戰後重建也要時日，烏克蘭中轉一線便會失掉。

中歐班列九成是經俄羅斯，而在白羅斯與波蘭的關口入歐。現時未禁經俄羅斯來往歐亞的貨運，可已大受打擊，戰後形勢多會是美國等進一步制裁俄羅斯，經俄國的中歐班列便會停頓，中歐的貿易與發展會因此倒退。不過，中國未必受最大打擊，理由是中國的進出口，除了可採海運，還有其他國家可發展。中歐班列捨歐洲，還有俄羅斯、中亞、中東，而且中老鐵路開通，印支半島（老撾、越南、泰國等）亦可更容易地融入中國市場，連接到俄羅斯、中亞、中東。中國若能深耕這個大區域，推動中歐中亞班列，結合多式聯運和電子商務，發展餘地還不小。

相對而言，俄烏戰後，歐盟失去俄羅斯的能源、中國的貿易，加上內部分歧問題嚴重，美國仍要製造烏克蘭危機、俄羅斯危機以抑制歐洲，歐盟的前景更堪憂。

俄烏之戰把國際大局顛覆，今後發展當與戰前的格局大異。