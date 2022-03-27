俄烏之戰打了超過一個月，雙方皆有重大傷亡損失。俄羅斯總統普京制訂的這場「特殊軍事行動」尚未完成任務，但軍事上的主動權在俄方，攻守謀劃的主導權在俄方，烏克蘭的大部分海空軍力被摧毀，地面部隊被一個個包了餃子。

很明顯，俄烏戰爭的「勝利指向」在俄羅斯一方，也就是說，這場仗再怎麼打下去，也不可能是俄軍被趕出烏克蘭。而烏克蘭軍力被消滅，澤連斯基政府或投降或逃亡是遲早的事，普京這場「特殊軍事行動」的政治目標也會達到。這個結果，其實美國和歐洲都清楚，因此他們一開始就拒絕出兵幫助烏克蘭。

然而美國還要堅持煽動烏克蘭挑戰俄羅斯，逼普京出手，這說明老美就是要犧牲掉烏國，為自己謀利益；也即打垮俄羅斯，一直是美國最大、最深遠的戰略利益，為了這個利益，美國是連整個歐洲都可以當槍使，推入火坑的。

現在對俄羅斯而言，不管這場仗打得多艱苦、時間有多久、全方位的制裁壓力有多大，一定要贏，要盡快贏。開戰以來，俄羅斯在美國、歐洲聯動下，壓力四面八方，要面對的困難千頭萬緒，然而主要矛盾還在軍事戰場，許多問題是因為戰場勝負久拖未決，變得複雜和惡化。因此，軍事戰場打贏了，就能夠從根本上扭轉整個局面，就能夠有效抗衡、破解美國和歐洲在政治、經濟、金融、外交等方面的制裁施壓，就能夠讓美歐「極限施壓」、「超限戰」制裁逼俄羅斯「自垮」的企圖破產。

現在，美歐也十分明白這個關鍵，正千方百計在軍武上支持烏克蘭打下去、打持久戰。美歐開動一切宣傳機器打輿論戰，成10倍的誇大烏軍消滅俄軍的戰果，宣傳俄軍被擊斃了多少高級將領，瓦解俄軍士氣，大肆宣揚俄羅斯國內「反戰運動」如何高漲、普京如何不得人心、眾叛親離……所有這一切恰恰說明，美歐最怕俄軍早日勝利！