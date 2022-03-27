俄烏戰爭爆發後，中國國內出現兩種截然不同的聲音，一種挺俄，一種反俄，雙方鬧得不可開交。挺俄很容易理解，中俄既是全面戰略協作夥伴關係，又共同面對美國打壓，一旦俄國被擊倒，中國只能單獨面對美國霸權及其嘍囉的圍堵，處境勢必更險惡。俄羅斯外交部發言人說美國想「撕成碎片」的下一個目標是中國，絕非危言聳聽。所以，中國無論如何也不能離棄俄國，尤其不能對朋友落井下石。有位內地官媒主播一語中的：「你可不可以幫我打你的朋友，讓我接下來可以專心打你？」

反俄派則認為，這場戰爭是俄羅斯發動，如果中國冒天下之大不韙支持「侵略者」，勢必失去道德制高點，受到西方指摘和孤立，何況歷史上沙俄曾嚴重傷害過中國。很明顯，持這種觀點的人大多已被西方輿論洗腦，他們考慮問題時往往不是站在中國立場，而是站在西方角度。他們今天義正詞嚴譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但當美國入侵伊拉克、阿富汗、敍利亞、利比亞等等，他們卻噤若寒蟬，道德制高點在哪裏？他們譴責俄羅斯前，何不先譴責美國？

冤有頭，債有主，美國才是俄烏戰爭的始作俑者，這是顯而易見的，如果有人至今還看不清事實真相，那不是糊塗，而是愚昧。嚴格來說，俄羅斯和烏克蘭都是這場戰爭的輸家，甚至歐盟也被拖入泥沼而無法自拔，唯一贏家是美國尤其是美國的軍工複合體。中國有些人反俄，實質上是親美媚美，他們才是中國國家安全的最大隱患，一旦中美爆發戰爭，他們必是帶路黨無疑。

幸好大多數中國人頭腦清醒，親美媚美者只佔少數，掀不起甚麼風浪，更左右不了政府立場。中國外長王毅已說得很清楚，中國始終本着客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直，獨立自主地作出判斷。也就是說，中國有自己的立場和主張，不管美國如何施壓和恐嚇，都不可能迫使中國做不願意做的事情。再說，直到這一刻美國仍沒有停止對中國的打壓，近日又以向敍利亞提供受管制設備為由制裁一家中資企業，在這種情況下，中國怎麼可能在烏克蘭問題上跟隨美國起舞？

有人說，世界上沒有絕對的對錯。這句話也許值得商榷，但起碼可以套用在俄烏戰爭，誰對誰錯，並非表面那麼簡單，更非美國說了算。