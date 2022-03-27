昨日新增確診個案回落至四位數的8,000多宗，是事隔一個月後重見的「低水平」，看來第5波疫情已逐漸喘定。林鄭揚言下月21日開始分3個階段放寬禁聚措施，筆者當然表示歡迎，皆因港人已被寬嚴無度的防疫要求弄得神經緊張，繼而抗疫疲勞。儘管銅鑼灣等旺區仍有許多食肆沒有開門營業，但人流車流都明顯增多，可見港人再也耐不住苦悶，必須鬆一鬆。各行各業同樣期望下月重開後再配合消費券，能挽回一點收入，幫補幾多得幾多。

疫情令各行各業大受打擊，門堪羅雀，但總有例外。像C字名店便完全不受影響，堪稱疫市奇葩。筆者每次路過銅鑼灣時代廣場或利園商場，均見C字名店門外有人排隊，初時人龍比較長，後來因為疫情需控制人流，改為電子登記，但往往登記後也要等三幾個鐘才有機會入內。

一樣米養百樣人，疫情下有人三餐不繼，手停口停；但有相當一部分人仍然富裕，有餘錢買數萬元一個包包。有名店售貨員表示，因疫情「無得飛」，習慣一年飛幾次的香港人，錢多得無處可花，於是將過去用於旅行的錢，改為購買名牌手袋。C字名店一年內可加價3次，某些經典款式手袋索價60,000多至80,000多元，一樣不乏捧場客，當知百業如何蕭條，都影響不了這些名店，更影響不了富人。

由此又可反映香港貧富是何等懸殊。窮者愈窮，富者愈富，香港社會走向兩極，加上港府施政嫌貧愛富，加劇天平傾斜一邊，造成許多社會矛盾。一萬元「臨時失業援助金」甫推出已接獲18萬宗申請，女高官如在夢中表示「無預期開放申請數天就達到這個水平」。當這些官場「手袋黨」人人手挽十萬八萬元的包包，的確是不可能知道民間疾苦的。