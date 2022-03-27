老子說：「民之難治，以其智多。」我說：「港人難治，以其智低。」當然，兩種智所指不同，老子說的「智多」，是指老百姓有太多鬼蜮伎倆，而我說的「智低」，是指部分香港人，尤其是「黃絲」，思考能力差劣，有他們在，此地難得安寧。

去年，我問一位任職中學老師的朋友有否接種新冠疫苗，他說已經接種。我再問：「你的同事都打疫苗了嗎？」答曰：「一半一半吧，不打的人不是不信疫苗，而是不信中央和特區政府。」我聽到後覺得稀奇，連忙追問說：「不信政府不打緊，選擇接種德國製的復必泰疫苗不就行了？」朋友笑了笑，說：「不打針的同事大多是黃絲，他們擔心特區政府提供的，不是真正的德國製疫苗。」呵呵！觀乎黃絲這般頭腦，不用「低智」二字，實在無以名之。正因為「腦殘」若斯，他們才會相信在2019年的反修例風波中，警察於港鐵太子站內，平白打死了多名示威者。更因為有這幫人，才會讓香港的政治氣氛，弄得像今日般低沉。

中學教師大多已接受過高等教育，有部分人尚且如此，其他學歷較低的黃絲，更不消說。為甚麼香港至今搞不成全民檢測？內地專家來港時本來信心滿滿，但了解情況後，也被迫同意暫緩推行。暫緩甚至取消全民檢測的原因很多，其中一項，說不定就是因為香港的愚民、刁民太多。

愚民們去年說擔心疫苗是假，今年說市民檢測後的DNA可能會被內地政府秘密收藏。2021年，這些人抵制疫苗，2022年很可能會抵制檢測，好端端的一番工夫，也可能會因他們的搗亂而白費。面對這類愚頑之人，香港就算請來孔夫子當宰官，恐怕也要大嘆難矣哉！