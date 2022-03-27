激濁揚清：這是一個打針的時代-陳以瞻 評論員

這是人們高喊接種新冠疫苗可以減低重症、死亡率的時代，也是接種率愈高，社交距離收得愈緊的時代。10個談論新冠疫苗的人，9個在人云亦云，我們正走向天堂，我們也正落入地獄。

香港第5波疫情未止，政府日前交代分階段放寬社交距離措施路線圖，包括重啟晚市堂食，戲院、美容院、健身室等重開，希望最早在4月19日起分階段復課，小學及幼稚園首先恢復面授課堂，中學則在文憑試後再分階段恢復。

能夠給各界看到一線曙光，總比讓市民無止境的等待，做法來得正確。然而，當衞生防護中心傳染病處主任張竹君也說過不止一遍，打一針已可大大降低重症、死亡率，既然進入食肆、表列處所需出示疫苗通行證，還要死拖至下月才放寬，這若非自相矛盾，便是以行動說明了港官對疫苗所抱有的信心。

醫學期刊《刺針》早前一份研究指出，對政府信任程度較低的國家，染疫率與死亡率會更高。香港第5波疫情，死亡人數近7,000，港官必須反思如何加強市民的信任度，而不是口號與政策各走極端，說一套、做一套，令市民如墮五里迷霧。

廣東省政府早前在社交平台轉發文章指，「在沒有更加有效的藥物、疫苗或者防疫策略的變化為前提下，深圳能做的就是強守」，雖然香港也沒有更有效的疫苗，但港官既然宣稱注射疫苗好處多，那麼出於整體抗疫工作的考慮，便應事不宜遲「一律該打」，而不是搬出現階段不會立法強制接種疫苗、法律上亦難做到等藉口來搪塞。林鄭說過抗疫如打仗，不應被法律掣肘，「打仗冇理由講程序」，何況法律有保護婦孺的精神，即便要押上烏紗與身家亦應無懼法律爭議，決心拯救一老一幼於水深火熱，反正各界正對「更有效的疫苗」完全無感。